Ist Kate Kolosovskaias Liebe nach Blitzverlobung am Ende?

Ist zwischen Kynam Truong und Kate Kolosovskaia schon wieder alles aus? Die Ex von Julian Zietlow (39) ist eigentlich erst seit wenigen Monaten wieder in einer Beziehung. Nun scheint es aber, als sei die Flamme der Liebe erloschen. Denn das Model und sein Partner teilen via Instagram ein Video, das sie weinend Arm in Arm zeigt. Dazu schreiben die zwei: "Wir haben alles für diese Liebe gegeben und trotzdem läuft etwas nicht... Also ist der einzige Weg, zurückzutreten und sich zu ergeben!"

Die mutmaßliche Trennung des Paares dürfte die Fans überraschen – immerhin stand zuletzt sogar eine Hochzeit im Raum. Kate präsentierte im Netz stolz einen funkelnden Ring. Dass sie sich tatsächlich vor den Altar wagen wird, zweifelte die Brünette aber selbst an. "Ich habe nicht Ja gesagt. Ich habe nur die Hand gegeben... und gesagt, dass ich alles andere als sicher bin", erklärte sie ihren Followern auf via Instagram.

Ob nun schon die zweite Beziehung von Kate mit einem ihrer Wegbegleiter in Thailand scheitert? Die Only-Fans-Bekanntheit war vergangenes Jahr durch ihre Romanze mit Fitness-Influencer Julian bekannt geworden. Ganz offen hatten die beiden ihre Beziehung im Netz präsentiert – inklusive offensichtlicher sexueller Inhalte. Im November gaben sie dann ihre Trennung bekannt.

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosovskaia im Mai 2023

Instagram / julianzietlow Kate Kolosovskaia und Julian Zietlow im Mai 2023

