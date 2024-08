Deutet Denzel Washington hier das Ende seiner Karriere an?

Denzel Washington (69) spielt offenbar mit dem Gedanken, seine Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen. In einem Interview mit Empire Magazine ließ der Oscar-Preisträger kürzlich durchblicken: Nur noch wenige Filmprojekte wecken wirklich sein Interesse. Schon im Juni hatte der "Malcolm X"-Star angedeutet, seine Zukunft würde möglicherweise eher hinter den Kulissen liegen. "Die Dinge, die sich für mich beruflich hinter der Kamera abspielen, sind für mich jetzt genauso wichtig wie vor der Kamera. Ich denke, dass ich immer weniger Zeit vor der Kamera verbringen werde", erklärte er.

Eines der wenigen Projekte, die in letzter Zeit Denzels Interesse geweckt haben, ist die lang erwartete Fortsetzung des Filmes "Gladiator" aus dem Jahr 2000. Der neue Actionfilm von Regisseur Ridley Scott (86), der am 22. November in die Kinos kommt, markiert damit möglicherweise einen der letzten großen Auftritte des Schauspielers. An der Seite von Paul Mescal (28), Pedro Pascal (49) und Connie Nielsen spielt Denzel in "Gladiator II" die Rolle des Macrinus – er ist ein reicher Waffenhändler, der "Kaiser werden will und bereit ist, dafür alles zu tun", verriet Denzel in dem Gespräch.

Der "American Gangster"-Darsteller kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, die ihn zu einem der bedeutendsten Namen Hollywoods gemacht hat. Zwei Oscars, zahlreiche weitere Auszeichnungen und unzählige unvergessliche Rollen haben ihn zu einer wahren Ikone gemacht. Er fungierte dazu bereits als Produzent, führte Regie und war auch als Mentor für die nächste Generation von Schauspielern tätig.

United Archives GmbH Russel Crowe und Djimon Houndsou in "Gladiator" (2000)

Getty Images Austin Butler und Denzel Washington auf der Bühne für "The Iceman Cometh"

