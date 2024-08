Laura Maria Rypa teilt ein neues Bild mit ihrem Baby Amelio

Vor wenigen Tagen durften Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (32) ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Nun teilt die zweifache Mama einen herzerwärmenden Schnappschuss auf ihrem Instagram-Kanal. Ihr frisch geborener Sohn Amelio Elija und sein großer Bruder Leano Romeo (1) sind nah an die Brust ihrer Mama gekuschelt, die im Bett liegt und beseelt auf die beiden herabblickt. "Ich liebe euch", schreibt die Influencerin in die Bildbeschreibung und fügt zwei Kinder-Emojis und ein Herz hinzu.

Lauras Follower sind völlig aus dem Häuschen und bringen ihre Freude über den süßen Beitrag in der Kommentarspalte zum Ausdruck. "Herzlichen Glückwunsch! Süß, wie viele Haare der kleine Sonnenschein schon hat" oder "So schön, das Beste, was es gibt! Alles Glück der Welt für euch" lauten nur zwei der zahlreichen Beglückwünschungen an die kleine Familie. Auch Papa Pietro lässt es sich nicht nehmen, einen Kommentar unter dem Bild seiner Liebsten zu hinterlassen und teilt – ohne große Worte – vier rote Herzen.

Laura und Pietro verkündeten die Geburt ihres zweiten Kindes am 23. August auf der Social-Media-Plattform. "Wir sind unglaublich glücklich, euch zu verkünden, dass unser Sohn Amelio Elija gesund zur Welt gekommen ist. Unsere Herzen sind gefüllt mit Liebe und wir genießen die Tage und die gemeinsame Zeit. Es ist so schön zu sehen, wie unsere Familie wächst", schwärmte die Internetbekanntheit unter ein Foto aus dem Krankenhaus.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Amelio Elija

