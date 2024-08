Pietro Lombardi fiebert der Geburt seines Sohnes entgegen

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) sind aktuell voller Vorfreude auf ihr zweites gemeinsames Kind. Der ehemalige DSDS-Star gibt seinen Fans auf Social Media jetzt brandaktuelle Einblicke in die Vorbereitungen auf die baldige Geburt. In seiner Instagram-Story postet Pietro am Dienstag ein kurzes Video von seiner hochschwangeren Partnerin. Während diese seitlich auf dem Krankenhausbett liegt und gerade eine Kardiotokografie durchführen lässt, filmt der Sänger sie. Dabei fragt er schmunzelnd: "Wann kommt mein Sohn endlich?"

Bereits im vergangenen Jahr begrüßte das glückliche Paar ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs: Ihr Sohn Leano erblickte im Januar das Licht der Welt. Damals kam es allerdings zu Komplikationen: Leano wurde sechs Wochen vor dem errechneten Termin geboren und musste somit die ersten Tage auf der Intensivstation verbringen. Allem Anschein nach sollte es dieses Mal reibungsloser verlaufen – Pietros zukünftige Ehefrau und der ungeborene Sohn sind nämlich so weit gesund, wie man dem Netz entnehmen kann.

Obwohl Pietro sich derzeit wahnsinnig auf die zeitnahe Geburt seines Babys freut, gab es in den vergangenen Wochen hitzigen Streit mit seiner Ex Sarah Engels (31) um die Erziehung ihres gemeinsamen Sohnes Alessio (9). Der "Cinderella"-Interpret scheint das Wohlbefinden seines Erstgeborenen entgegen den Behauptungen seiner einstigen Lebensgefährtin jedoch nach wie vor über alles andere zu stellen. So teilte Pietro auf Instagram zuletzt liebevolle Zeilen für Söhnchen Alessio: "Ich habe immer für dich gekämpft und werde nie aufhören, für dich zu kämpfen. Papa liebt dich!"

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sich Pietro und Laura direkt nach der Geburt melden werden? Ja, sie werden die Fans sicher schnell an ihrem Glück teilhaben lassen! Nein, ich vermute, sie genießen dann vorerst die Zeit privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de