Bachelorette Stella Stegmann freut sich auf die Ausstrahlung

Am Montag beginnt Stella Stegmanns (27) Abenteuer als Bachelorette. Zum ersten Mal in der Geschichte des Rosenkosmos' verteilt sie die begehrten Schnittblumen sowohl an Männer als auch an Frauen. Das wird vielversprechend – so verriet Stella im RTL-Interview bei "Punkt 8": "Es ist schon, glaube ich, aufregend dieses Mal. Und ich freue mich natürlich, dass ich so eine Vorreiterin sein darf."

Dass bereits die erste Folge läuft, bedeutet Stella viel: "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl." Gleichzeitig macht sich die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit aber auch einige Gedanken: "Ich bin super gespannt, ich bin aufgeregt und auch ein bisschen ängstlich, wie es wohl so ankommen wird, aber ich freue mich auch darauf und ich glaube, es wird cool."

Dass zum ersten Mal eine bisexuelle Frau die Rosen verteilt, kommt bei ehemaligen Bachelor-Stars gut an. "Ich finde Stella ziemlich heiß, muss ich sagen. Ich finde es schade, dass ich nicht dabei bin. Ich hätte auf jeden Fall gerne um ihr Herz gekämpft", schwärmt Stephie Stark (29) gegenüber RTL. Carina Spack (28) blickt dem neuen Konzept neutral entgegen: "Ich finde es spannend, weil es mal was Neues ist. Aber ich hätte es auch schön gefunden, wenn die Bachelorette einfach klassisch bleibt – es gibt ja schließlich Prince Charming und Princess Charming."

