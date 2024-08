Techtelmechtel und Co.: So krass wird "Die Bachelorette"

Bald wird Stella Stegmann (27) in der Datingshow Die Bachelorette auf die Suche gehen, um zwischen 20 Teilnehmerin die große Liebe zu finden. Dieses Mal sind erstmals Männer und Frauen mit von der Partie. Ein erster Trailer verrät bereits jetzt, worauf sich die Fans des Formats gefasst machen können. In einem Video auf Instagram veröffentlicht RTL einen Teaser, in dem die Beauty direkt eine Bombe platzen lässt und enthüllt: "Ja, ich habe mit ihm geschlafen!" Wen genau der Realitystar mit diesen Worten meint, ist bislang aber nicht klar.

In dem Clip wird aber auch noch vieles mehr versprochen – und zwar ziemliches Drama zwischen den Kandidaten. Besonders die neue Konstellation, dass fünf Frauen und 15 Männer gemeinsam in der Villa hausen, sorgt mächtig für Chaos. Neben Gezicke, Tränen und Eifersucht, kommen aber natürlich auch die Gefühle nicht zu kurz: Stella plaudert aus: "Ich habe mich in beide verliebt." Für wen das Herz der 27-Jährigen letztendlich schneller schlägt und wer die letzte Rose bekommt, bleibt jedoch noch geheim.

Was die 20 Teilnehmer anbelangt, sind sich die Fans noch uneinig. Vor allem das Ungleichgewicht der männlichen und weiblichen Kandidaten sorgt bei ihnen für ein Fragezeichen. "Fünf Frauen vs. 15 Männer. Warum nicht gleich viele Männer und Frauen?", "Nur fünf Frauen? Warum so wenige?", heißt es beispielsweise im Netz. Aber auch ein paar bekannte Gesichter mischen mit, was richtig gut bei den Usern ankommt – wie beispielsweise Ayson aus Princess Charming oder Rapper Ferry.

Anzeige Anzeige

Paul Hepper/ Netflix Stella Stegmann, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf die neue Staffel von "Die Bachelorette"? Ja! Ich kann es kaum abwarten. Nee, ich werde das nicht verfolgen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de