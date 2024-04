FESCHD-Gründer-Trio verzockt sich bei "Die Höhle der Löwen"

Am Montagabend ging Die Höhle der Löwen in die nächste Runde. Zum Auftakt der 15. Staffel wagt sich FESCHD als erstes Start-up des Abends zu den Investoren und stellt seinen Problemlöser vor. Die Idee hinter der Marke des Gründer-Trios ist eine innovative Handyhalterung für Fahrräder. Und das Produkt kommt super an: Ralf Dümmel (57) und Nils Glagau (48) sind Feuer und Flamme für FESCHD und beißen direkt an. Doch einen Haken hat die Sache: Statt der geforderten 80.000 Euro für zehn Prozent der Anteile am Start-up wollen die Löwen für die gleiche Summe 20 Prozent einstreichen. Nach kurzer Beratung unterbreiten die Gründer den Investoren ein offenes Gegenangebot und hoffen schließlich darauf, dass sich Ralf und Nils einen Wettbewerb liefern – womit sie sich mächtig verzocken...

Der Orthomol-Geschäftsführer hat die Taktik direkt durchschaut und ist enttäuscht: "Hier sitzen nicht klassische Investoren, die euch Geld geben, sondern euch mit voller Leidenschaft begleiten wollen. Da erwarte ich dann auch eine gewisse Wertschätzung." Der eigentliche Favorit des Start-ups nimmt damit sein Angebot zurück. Für seinen Mitbieter Ralf ist an dieser Stelle ebenfalls Schluss: Er möchte nicht die zweite Wahl sein. Mit der Hilfe von Dagmar Wöhrl (69) kann das Gründer-Trio das Ruder dann doch noch herumreißen und einen Deal mit der Unternehmerin und dem 48-Jährigen sichern. "Jetzt haben wir aber noch ganz knapp die Kurve gekriegt. Das war heute eine Lehrstunde für euch", stellt die 69-Jährige erleichtert fest.

Die Erleichterung hielt wohl nicht lange an: Nach Bild-Informationen soll der Deal nach der Sendung nicht zustande gekommen sein. Grund dafür sei für Nils angeblich das fehlende Engagement auf Gründerseite gewesen. Nach einem solch rasanten Start in die 15. Staffel können sich die Fans neben den neuen Folgen und innovativen Ideen bald auf eine ganz besondere Ausgabe der Sendung freuen. Wie das Blatt berichtete, soll eine "All Star"-Folge ausgestrahlt werden. In der Sonderausgabe des Formats sollen auch Investoren des ursprünglichen Casts – wie beispielsweise Frank Thelen (48) – mit von der Partie sein.

RTL / Bernd-Michael Maurer FESCHD-Gründer bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

