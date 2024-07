"Ich vermisse dich": Dagmar Wöhrl erinnert an ihren Sohn (†)

Heute ist ein trauriger Jahrestag: Vor genau 23 Jahren hat Dagmar Wöhrl (70) ihren damals 13-jährigen Sohn Emanuel verloren. Die Die Höhle der Löwen-Bekanntheit leidet nach wie vor unter diesem schweren Verlust, wie ihr aktueller Post auf Instagram zeigt. Die Investorin teilt auf ihrem Account ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und ihrem Sohn, auf dem sie beide in die Kamera lächeln. Dagmar hat den Arm um Emanuel gelegt. Dazu schreibt sie ganz emotional: "Seit mehr als 8.400 Tagen wachen wir ohne dich in unserem Leben auf. Seitdem stelle ich immer wieder die eine Frage, für die es keine Antwort gibt. Ich vermisse dich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Bis zum letzten Atemzug. In nie endender Liebe. Mama."

Im Juli 2001 kletterte Emanuel auf ein Dachgerüst, rutschte ab und fiel acht Meter in die Tiefe. Dieses tragische Ereignis lässt auch die Freunde und Fans der 70-Jährigen nicht kalt. Frauke Ludowig (60) und Simone Ballack (48) schicken ihrer Kollegin rote Herzen in den Kommentaren des Beitrags. Ein Supporter schreibt: "Ich sende dir ganz viel Liebe. So was sollte keine Mutter erleben", während ein weiterer User meint: "Da zuckt jede Mama. Das zu lesen tut schon weh. Aber es ist wichtig, das auch zu schreiben, schreiben zu dürfen. Ich wünsche schöne Erinnerungen und bunte Bilder mit ihrem geliebten Kind."

Emanuel war der Jüngere von Dagmars zwei Söhnen. Er und sein Bruder Marcus sind während Dagmars Ehe mit dem Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl (76) entstanden, mit dem sie auch immer noch verheiratet ist. Wie T-Online berichtet, hat die Familie 2005 eine Stiftung gegründet, um ihren verstorbenen Emanuel zu ehren. In seinem Namen widmen sie sich dem Wohl von Kindern in Deutschland und Krisengebieten Asiens und Afrikas.

Instagram / dagmar_woehrl Dagmar Wöhrl mit ihrem Sohn Emanuel

