Der Campusheld-Deal ist nach "Die Höhle der Löwen" geplatzt!

Dabei wirkte alles so vielversprechend! In der gestrigen Ausgabe der Start-up-Sendung Die Höhle der Löwen haben Chuong Nguyen und Genia Lewitzki Campusheld vorgestellt – ihre App für Studentenrabatte. Die Investoren zeigten sich begeistert von ihrer Idee und ihrem Engagement. Am Ende ergatterten sie einen Deal mit Carsten Maschmeyer (63) und Dagmar Wöhrl (68), die 600.000 Euro für 25,1 Prozent der Firmenanteile investieren wollten. Doch wie die Gründer jetzt gegenüber Promiflash enthüllten, ist es zwischen Dreharbeiten und Ausstrahlung nie zu einem Investment gekommen...

"Nach dem Dreh wurden wir von Dagmar und Carsten zum gemeinsamen Dinner eingeladen und merkten sehr schnell, dass es zwischenmenschlich total gut funktioniert", beginnen Chuong und Genia zu erzählen. "Beide Parteien entschieden sich jedoch gemeinsam nach der Sendung gegen eine Beteiligung und für eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit." Aber was ist vorgefallen – warum der Rückzug? "Der ausschlaggebende Grund gegen eine Beteiligung waren die unterschiedliche Ansichten über die Weiterentwicklung der Uniheld App", erklären die Köpfe hinter der Smartphone-Applikation.

Abgesehen davon, dass es am Ende zu keinem klassischen Deal gekommen ist – wie waren denn die Dreharbeiten so für die Gründer? "Es war total surreal, auf einmal vor den Löwen zu stehen, die man vorher jeden Montag auf Vox gesehen hat. Wir waren supernervös und im Kopf herrschte einfach nur Chaos", erinnern sich Chuong und Genia. "In dem Moment, als wir auf die Bühne kamen, war alles wie weggeblasen."

RTL+ Carsten Maschmeyer, "Die Höhle der Löwen"-Investor

RTL / Bernd-Michael Maurer Genia Lewitzki und Chuong Nguyen von Campusheld bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Frank W. Hempel Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen"-Staffel zwölf

