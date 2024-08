Betrug: Sean Kingston und Mama plädieren auf nicht schuldig

Sean Kingston (34) und seine Mutter Janice Turner sind wegen mehrfachen Betrugs angeklagt. Doch das Mutter-Sohn-Duo ist sich keiner Schuld bewusst: Kisean Paul Anderson, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, und seine Mutter plädieren auf nicht schuldig – das berichtet jetzt unter anderem People. Die Erklärung gaben sie bei einer Anhörung vor dem Broward Circuit Judge Ernest Kollra in Ft. Lauderdale, Florida, am Montag, den 26. August, ab. Sean und Janice fordern zudem Zugang zu den Beweismitteln der Anklage. "Sobald die wahren Fakten ans Licht kommen, sind wir von unserem Freispruch überzeugt", ist sich außerdem Robert Rosenblatt, Seans Anwalt, in einer Erklärung gegenüber dem Medium sicher.

Bereits im vergangenen Mai waren Sean und Janice verhaftet worden – nach einer Zahlung von Kaution kamen sie jedoch wieder auf freien Fuß. Zwei Monate später hatte das U.S. Attorney's Office des Southern District of Florida bekannt gegeben, dass das Gericht Sean und Janice in mehreren Anklagepunkten des Betrugs beschuldigt: Ihnen wird vorgeworfen, Opfer durch falsche Bankdokumente getäuscht und so hochpreisige Fahrzeuge, Schmuck und andere Luxusgüter erlangt zu haben – angeblich haben sie sich fast 448.000 Euro in Schmuck, 143.000 Euro von einem Escalade-Händler und 77.000 Euro von einem Hersteller maßgeschneiderter Betten erschlichen. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen jedem von ihnen bis zu 20 Jahre Gefängnis pro Anklagepunkt.

Sean hatte in der Vergangenheit bereits finanzielle Schwierigkeiten, darunter Probleme mit der Zahlung seiner Miete und hohen Schulden. Dabei begann die Karriere des 34-Jährigen äußerst vielversprechend: 2007 feierte er mit seinem Song "Beautiful Girls" einen weltweiten Durchbruch. Danach folgten unter anderem Kooperationen mit Justin Bieber (30) – gemeinsam nahmen sie den Hit "Eenie Meenie" auf. Doch an den Erfolg seines Debütalbums hatte der Musiker nie anknüpfen können.

Getty Images Sean Kingston, Rapper

Getty Images Sean Kingston und Justin Bieber, 2011

