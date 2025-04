Kaution bezahlt: Sean Kingston aus Gewahrsam freigelassen

Sean Kingston (35) ist nicht mehr in Haft. Der "Beautiful Girls"-Sänger wurde gestern in Gewahrsam genommen, da er seine Kaution in Höhe von rund 90.000 Euro nicht zahlen konnte. Vor wenigen Stunden wurde diese jedoch hinterlegt, deswegen konnte Sean aus dem Federal Detention Center in Miami entlassen werden – allerdings musste er seinen Reisepass abgeben. Unterstützung bei der Zahlung der Kaution erhielt der Musiker offenbar von prominenten Freunden, die ihn finanziell unterstützen, wie sein Anwalt Robert Rosenblatt gegenüber TMZ erklärte.

Hintergrund der Inhaftierung war eine Verurteilung wegen Überweisungsbetrugs, die gegen ihn und seine Mutter Janice Turner im vergangenen Monat verhängt wurde. Ihnen wurde vorgeworfen, ein Betrugssystem aufgebaut zu haben, bei dem sie Luxusautos, Schmuck und andere hochpreisige Waren durch gefälschte Überweisungen erschlichen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft beziffert den Schaden auf umgerechnet eine Million Euro. Die Zeit bis zur Verkündung des Strafmaßes kann Sean in seinem Zuhause mit elektronischer Überwachung absitzen – sofern er die dafür nötige Kaution aufbringt. Da die Hinterlegung der nötigen Summe nun erfolgt ist, wird der Hausarrest des Musikers wie geplant fortgesetzt.

Sean Kingston, bürgerlich Kisean Paul Anderson, hat Mitte der 2000er-Jahre mit Hits wie "Beautiful Girls" und "Fire Burning" internationale Bekanntheit erlangt. Trotz seines Erfolges waren die vergangenen Jahre von zahlreichen persönlichen wie finanziellen Problemen geprägt. Bereits früher hatte der Musiker immer wieder rechtliche Auseinandersetzungen, etwa wegen unbezahlter Rechnungen. Sein Vermögen soll Berichten zufolge drastisch geschrumpft sein, nachdem eine Reihe von Klagen sowie Schulden ans Licht gekommen waren. Sean muss sich nun im Juli der Verkündung des Strafmaßes stellen – ebenso wie seine Mutter, die weiterhin in Haft bleibt.

