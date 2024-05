Rapper Sean Kingston und seine Mutter wurden verhaftet

Bei Sean Kingston (34) läuft es aktuell gar nicht rund. Der Rapper, der 2007 mit seinem Song "Beautiful Girls" die Charts stürmte, muss sich bald wieder vor Gericht verantworten. Er und seine Mutter wurden nämlich vor wenigen Tagen verhaftet. Während seine Mutter bei einer Razzia in seinem Haus in einem Vorort von Fort Lauderdale in Gewahrsam genommen wurde, wurde der Musiker nach einem Auftritt direkt von der Polizei abgeführt. Wie unter anderem TMZ berichtet, wartet der 34-Jährige gerade in einem Bezirksgefängnis auf seine Auslieferung nach Florida.

Doch was wird dem Mutter-Sohn-Duo vorgeworfen? Laut The Guardian geht aus den Haftbefehlen hervor, dass die beiden Teil der Durchführung eines organisierten Betrugsplans, schweren Diebstahls und Identitätsdiebstahls sind. So sollen sie unter anderem mehr als eine Million Dollar ergaunert und Geld, Schmuck, einen Cadillac Escalade und Möbel gestohlen haben. Der Anwalt der beiden ist jedoch zuversichtlich, dass er seine Mandanten aus der Misereherausboxen kann. "Wir freuen uns darauf, diese (Anklagen) vor Gericht zu klären und sind zuversichtlich, dass Sean und seine Mutter eine erfolgreiche Lösung finden werden", erzählt Robert Rosenblatt laut dem Onlineportal.

Das ist nicht das erste Mal, dass der US-Amerikaner mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Schon 2015 war Sean in eine Schlägerei verwickelt, bei der ihn das Opfer danach verklagt hatte. Nur ein Jahr später flatterte die nächste Anklage ins Haus – er soll nämlich eine Rechnung bei einem Juwelier nicht beglichen haben. Statt einer Überweisung habe der Musiker dem Schmuckgeschäft lediglich ungedeckte Checks dagelassen. Reue zeigte er damals in der TMZ-Show "Raq Rants" jedoch nicht: "Ich will nicht respektlos erscheinen, aber diese Menschen sind geldgierig. Sie sehen bei ihren Kunden nur die Dollarzeichen und das ist nicht richtig."

Getty Images Sean Kingston, Rapper

Getty Images Sean Kingston im November 2015 in Hollywood

