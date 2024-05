Nach Verhaftung: Sean Kingstons Mutter wieder auf freiem Fuß

Vergangene Woche wurden Sean Kingston (34) und seine Mutter Janice Turner verhaftet. Den beiden wird vorgeworfen, Teil der Durchführung eines organisierten Betrugsplans, schweren Diebstahls und Identitätsdiebstahls zu sein. Wie jetzt bekannt wird, ist Janice nach vier Tagen hinter Gittern am Sonntagnachmittag entlassen worden – nachdem sie nach ihrer Anhörung am Freitag eine Kaution in Höhe von umgerechnet circa 147.000 Euro gezahlt hatte, wie TMZ berichtet. Sean dagegen verbrachte das ganze Wochenende im Gefängnis von San Bernardino County in Kalifornien und muss am Dienstag zu einer Anhörung erscheinen, bevor er zurück nach Florida ausgeliefert wird.

Während seine Mutter nämlich in seinem Heimatort bei einer Razzia in seinem Haus in Gewahrsam genommen wurde, verhaftete die Polizei den Sänger direkt nach einem Konzert in Fort Irwin, Kalifornien. Doch was genau führte zu den Haftbefehlen der beiden? Das Mutter-Sohn-Duo soll über einen Zeitraum von sechs Monaten Schmuck im Wert von umgerechnet 461.000 Euro, mehr als 184.000 Euro von der Bank of America, 147.000 Euro von einem Autohändler, 92.000 Euro von der First Republic Bank und 79.000 Euro für ein maßgeschneidertes Bett gestohlen haben.

Der Fall steht außerdem im Zusammenhang mit dem Kauf eines riesigen LED-Fernsehers im Wert von 138.000 Euro, den Sean im September 2023 erwarb. Wie Daily Mail berichtet, reichte Rechtsanwalt Dennis Card deswegen eine Klage gegen Sean ein. Der "Beautiful Girls"-Interpret habe den Fernseher nämlich auf Kredit mit einer geringeren Anzahlung erworben, weil er dem Verkäufer versprach, dass Justin Bieber (30) Werbung für die Marke machen würde – der "Baby"-Sänger sei aber zu "100 Prozent nicht daran beteiligt". Sean und Janices Anwalt scheint aber optimistisch gegenüber den Anschuldigungen zu sein: "Wir freuen uns darauf, diese [Anklagen] vor Gericht zu klären und sind zuversichtlich, dass Sean und seine Mutter eine erfolgreiche Lösung finden werden", erzählte Robert Rosenblatt.

ActionPress Sean Kingston auf dem Weg zum Kanye West Konzert im Staples Center in Los Angeles

Getty Images Justin Bieber, Sänger

