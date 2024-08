Nach Rauswurf: Diesen Realitystar datet Bachelorette-Peter

Der Die Bachelorette-Teilnehmer Peter hat aktuell Schmetterlinge im Bauch – jedoch nicht dank Rosenverteilerin Stella (27)! Wie er im Interview mit Promiflash verrät, hat er nach seinem vorzeitigen Rauswurf aus der beliebten Datingshow offenbar schnell Trost gefunden: Peter befindet sich aktuell in einer "spannenden Kennenlernphase" mit Realitystar Angie Teubner, die er über gemeinsame Freunde kennengelernt hat. "Wir haben uns megagut verstanden und haben eine extrem hohe Anziehung zueinander", schwärmt Peter im Interview und fügt dem hinzu: "Wir haben sofort angefangen, uns zu daten, und sind uns mittlerweile körperlich schon sehr nah gekommen. Wir genießen gerade diese intensive Zeit miteinander."

Zuvor hatte Peter bei "Die Bachelorette" um Stellas Herz gekämpft – jedoch vergeblich. In der Show zeigte er sich von Anfang an selbstbewusst und glaubte fest daran, eine Rose zu erhalten – die Rosenverteilerin war hingegen nicht sonderlich begeistert: Nach ihrem Blind Date und noch vor der ersten Nacht der Rosen entschied sich Stella bereits gegen Peter. Promiflash hat daher nachgefragt: Wie ging es ihm nach seinem überraschenden Rauswurf? "Ich bin von Natur aus sehr selbstsicher und deshalb umso mehr enttäuscht über die Entscheidung der Rosenwahl, aber ich akzeptiere Stellas Entscheidung auf jeden Fall", so die TV-Bekanntheit.

Angie ist tatsächlich keine Unbekannte im Reality-TV-Geschäft: 2018 kämpfte sie bei Der Bachelor um das Herz von Daniel Völz (39) – allerdings ohne Erfolg. Nachdem Angie 2020 vergeblich bei der Schweizer Ausgabe der Datingshow ihr Liebesglück gesucht hatte, wagte sie die Teilnahme an der Sendung 5 Senses for Love. Zwar bandelte die Beauty abseits der Kameras mit Kandidat Matin Looden an, doch auch diese Liaison scheiterte. Fans dürfen jedenfalls gespannt sein, ob aus der "spannenden Kennenlernphase" eine langfristige Beziehung entsteht.

Anzeige Anzeige

RTL Stella Stegmann, "Die Bachelorette" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / angie_teubner Angie Teubner, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Peter und Angie das nächste Traumpaar der Reality-TV-Welt werden? Ja, definitiv! Da bin ich eher skeptisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de