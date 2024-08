Diese drei Bachelorette-Kandidaten schmeißt Stella raus

Stella Stegmann (27) muss direkt zu Beginn der neuen Staffel von Die Bachelorette drei Männer nach Hause schicken. Statt in einer "Nacht der Rosen" geschieht dies direkt nach den ersten Dates in der Doppelfolge der RTL+-Kuppelshow. Brian legt einen fulminanten Auftritt auf einem Jetski hin, wird allerdings von Martin und Erik überschattet und kann sich somit keine Rose sichern. Lukasz ereilt kurz darauf nach einem Wellness-Date das gleiche Schicksal. Die sichtlich emotionale 27-Jährige muss ihm mitteilen: "Es tut mir so leid. Ich hätte dich so gerne noch weiter kennengelernt." Zuletzt muss auch Peter seine Koffer packen.

Die Entscheidung gegen den Softwareentwickler trifft Stella während eines wortwörtlichen Blind Dates. Eine Augenmaske verhüllt ihre Augen, während sie sich zwischen vier Männern entscheiden muss. Der 36-Jährige fällt ihr dabei eher negativ auf. "Das fand ich nicht so angenehm. Er hat auch ein bisschen geschnauft", gibt sie im Interview zu. Verglichen damit schlägt sich Ferry sehr gut. Der Rapper kann durch seine Tanzmoves punkten. Nach der schweißtreibenden Aktion berichtet er: "Ich wollte ihr zeigen, dass die Bandscheiben noch funktionieren. [...] Sie hat mir aber auch auf den Arsch gegrabscht!"

Vor dem Start von "Die Bachelorette" hat Promiflash bei Stella nachgefragt, wie es um ihr Liebesleben stand. "Ich war davor seit fast einem Jahr Single. Ich habe trotzdem nicht sehr viel gedatet", plauderte die 27-Jährige aus. Auf Dating-Apps sei sie ebenfalls nicht unterwegs gewesen. Die Rosenkavalierin erklärte: "Manchmal habe ich mich selbst gefragt, warum ich das nicht mache."

Bachelorette Stella Stegmann mit Lukasz

Stella Stegmann mit den "Die Bachelorette"-Singles Aaron, Peter, Ferry und Max

