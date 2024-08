Maori-König Tuheitia Pootatau Te Wherowhero ist verstorben

Die Bevölkerung von Neuseeland trauert um ihren König. Der Maori-Monarch Tuheitia Pootatau Te Wherowhero ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Nur wenige Tage nach dem 18. Jahrestag seiner Krönung teilte Tuheitias Büro die traurigen Nachrichten mit: Nach einer Operation am Herzen sei der siebte König der indigenen Bevölkerung im Krankenhaus ums Leben gekommen. Dabei musste er jedoch keine Schmerzen erleiden: Im Kreise seiner Familie sei er friedlich eingeschlafen, heißt es in der Bekanntgabe.

Zahlreiche neuseeländische Politiker zeigten sich über Tuheitias Ableben bestürzt. So nahm unter anderem der Ministerpräsident Christopher Luxon Abschied im Netz. Er werde die "unerschütterliche Hingabe" des Königs nicht vergessen. Er habe Neuseeland "unauslöschlich geprägt", machte der Politiker seine Dankbarkeit deutlich. Auch außerhalb von Neuseeland wird getrauert. Der britische König Charles III. (75) zeigte sich in einer Pressemitteilung "zutiefst betrübt". "Ich hatte die große Freude, Kiingi Tuheitia jahrzehntelang zu kennen", schrieb er und schwärmte von der Entschlossenheit und Weisheit des Verstorbenen.

Nach dem Tod seiner Mutter war Tuheitia im Jahr 2006 zum König geworden. Als Maori-Monarch spielte er eine große symbolische und kulturelle Rolle in der Politik. Insbesondere für die 900.000 in Neuseeland lebenden Maori galt er als Sprachrohr und Vorbild. Seine letzte Ruhe wird der König nun ganz traditionell am heiligen Taupiri Mountain finden. Der Berg befindet sich in der Nähe der Stadt Auckland und hat eine große spirituelle Bedeutung.

Getty Images König Tuheitia Pootatau Te Wherowhero und König Charles, 2015

Getty Images König Tuheitia Pootatau Te Wherowhero und König Charles

