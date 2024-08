Todesursache von Slashs Stieftochter Lucy-Bleu (†25) bekannt

Die Todesursache von Lucy-Bleu Knight (✝25), der Stieftochter von Guns N' Roses Gitarrist Slash (59), wurde von den Behörden in Los Angeles bestätigt. Das berichtet unter anderem The Sun. Die junge Frau wurde am 19. Juli von Polizisten in einer Wohnung leblos aufgefunden und um 15 Uhr Ortszeit für tot erklärt. Laut einem Bericht des Los Angeles County Gerichtsmediziners verstarb Lucy-Bleu an einer Vergiftung durch Schwefelwasserstoff, wobei die Todesart als Suizid eingestuft wurde. Der endgültige Bericht der Gerichtsmedizin wird am 10. September erwartet.

Slash hatte die erschütternde Nachricht bereits im Juli im Netz mitgeteilt. In mehreren emotionalen Instagram-Posts beschrieb Slash seine Stieftochter mit rührenden Worten: "Lucy-Bleu war eine talentierte Künstlerin, eine leidenschaftliche Träumerin und eine charmante, liebenswerte, süße Seele." Auch äußerte der Rocker den Wunsch seiner Familie nach Privatsphäre während ihrer Trauer.

Slash und Meegan Hodges, Lucy-Bleus Mutter, haben eine lange Geschichte miteinander und waren erstmals in den späten 1980er-Jahren ein Paar. Nach einer Trennung fanden sie im Jahr 2015 wieder zueinander. Lucy-Bleu hinterlässt neben ihrer Mutter und Slash auch ihren Vater Mark Knight, ihre Schwester Scarlet und ihre Stiefgeschwister London und Cash Hudson. Stunden vor ihrem Tod veröffentlichte Lucy-Bleu einen Abschiedspost auf Instagram, in dem sie sich für vergangene Fehler entschuldigte. Zahlreiche Prominente, darunter Flea von den Red Hot Chili Peppers und Dave Grohls (55) Tochter Violet, drückten ihre Anteilnahme aus.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Musiker Slash von der Band Guns N' Roses 2016 auf dem Coachella

Getty Images Die Guns' N Roses-Musiker Matt Sorum, Steven Adler, Duff McKagan und Slash



