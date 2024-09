Steven Adler gesteht ersten Heroinmissbrauch mit Slash

Dass der ehemalige Guns N' Roses-Schlagzeuger Steven Adler (59) eine Drogenvergangenheit hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Nun enthüllte der 59-Jährige allerdings, wie es zu seiner berüchtigten Heroinabhängigkeit kam: So habe er sich in den 1980ern versucht, sich seinen Bandkollegen Slash (59) und Izzy Stradlin anzupassen. In der neuen Paramount+-Dokuserie "Nöthin' But a Good Time: The Uncensored Story of '80s Hair Metal" erklärte er, dass er Teil von dem sein wollte, was Slash und Izzy taten. Obwohl ihn seine ersten Heroinerfahrungen sehr krank machten, probierte er es weiter – bis er schließlich süchtig wurde.

In der Serie sprach Steven außerdem offen über seine fünf Jahre in der "Appetite for Destruction"-Ära von Guns N' Roses und darüber, wie seine Sucht schließlich zu seinem Rauswurf aus der Band führte. Zuvor erläuterte bereits Frontmann Axl Rose (62) in einem MTV-Interview aus den frühen 1990ern, dass Steven die Musikgruppe nicht freiwillig verließ. Stattdessen wurde er gefeuert, nachdem er wiederholt Ultimaten ignorierte. Anschließend wurde er durch Matt Sorum (63) in der Band ersetzt.

Stevens Leben war nach seinem Ausscheiden aus Guns N' Roses von zahlreichen persönlichen und rechtlichen Problemen geprägt, darunter Anklagen wegen Drogenbesitzes und häuslicher Gewalt sowie ernsthafte gesundheitliche Probleme. 2012 kam es zu einem Lichtblick, als er zusammen mit seinen ehemaligen Bandkollegen in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen wurde. Trotz seines dramatischen Rauswurfs aus der Band zeigt sich Steven dankbar für seinen Beitrag zu Guns N' Roses und seine Zeit in der Band. "Ich liebte es einfach, Teil eines Teams zu sein", schwärmte er in der Dokuserie und fügte hinzu: "Guns N' Roses – wir fünf waren ein verdammt starkes Team."

Dave Kotinsky / Getty Images Slash auf der Bühne mit seiner Band Guns N' Roses

Getty Images Steven Adler im Jahr 2012

