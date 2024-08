Wow-Auftritt: So sexy ist Eva Herzigova in Venedig unterwegs

Seit dem 28. August laufen die 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig. Bei der "Maria"-Premiere am Donnerstag zog dabei vor allem Eva Herzigova (51) alle Blicke auf sich. Das tschechische Model erschien auf dem roten Teppich in einem gewagten Look ganz in Schwarz: Eva trug einen semitransparenten Bodysuit in Ganzkörpertattoo-Optik. Den dramatischen Look kombinierte die Schauspielerin mit einer langen Schleppe und goldenen Accessoires.

Ihre lange blonde Mähne trug die 51-Jährige offen und wuschelig. Für den Auftritt entschied sich die Laufstegschönheit für ein dezentes Make-up. Das Blitzlichtgewitter auf dem Red Carpet schien Eva in vollen Zügen zu genießen: Wie die Aufnahmen zeigen, posierte sie mal mit einem strahlenden Lächeln, mal mit einem verführerischen Blick für die Kameras vor Ort.

Bereits im zarten Alter von 16 Jahren begann Eva ihre Karriere als Model. Mitte der 1990er-Jahre gelang ihr dann der große Durchbruch: Mit dem Titel als "Miss Wonderbra" wurde sie weltberühmt. Daraufhin folgten zahlreiche Kampagnen für namhafte Marken wie Victoria's Secret und Louis Vuitton. Darüber hinaus feierte die Blondine auch Erfolge als Schauspielerin, allerdings vorrangig in Nebenrollen.

Getty Images Eva Herzigova, Schauspielerin

Getty Images Eva Herzigova, Model

