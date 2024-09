Süßes Familienfoto: Mola Adebisi schwärmt von Frau und Sohn

Mitte Juli wurden Mola Adebisi (51) und seine Herzdame Adelina Zilai zum ersten Mal Eltern. Seitdem schwebt der ehemalige MTV-Moderator im Babyhimmel, und teilt das gern auch öffentlich – so auch heute. Auf Instagram postete er ein romantisches Foto: Darauf gibt er Adelina mit geschlossenen Augen einen Kuss auf die Lippen, während sie ihre Hände auf seinen Arm gelegt hat. Das gemeinsame Baby drückt Mola beschützend an seine Brust. Dazu schrieb der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer: "Ich liebe euch, mein kleiner Junge und meine wunderschöne Frau."

Adelina und Mola wirken unglaublich verliebt ineinander. In den Kommentaren antwortete Adelina mit einem hellblauen Herz-Emoji und den Worten: "Ich liebe euch bis zum Mond und wieder zurück!" So viel Liebe verzückte auch die Fans der beiden. "Wunderschön! Genießt die schöne Zeit!", "Was für ein süßes Baby! Tolles Foto von einem tollen Paar" und "Herzlichen Glückwunsch und viel Gesundheit wünsche ich euch von ganzem Herzen", schrieben die Fans in die Kommentare.

Zuletzt sorgte Mola allerdings eher für negative Aufmerksamkeit. Im Allstars-Dschungelcamp eckte er mit allerlei fragwürdigen Aussagen bezüglich seines Frauenbildes an. So meinte er: "Ich halte nichts von Emanzipation. Meine Frau ist meine Königin, aber ich bin das Gesetz" und ließ später noch folgen: "Ab und an musst du wieder gemein zu deiner Frau sein, damit sie dich respektiert". Das kam weder bei seinen Mitstreiterinnen noch den Zuschauern gut an. Allerdings bestritt Mola in "Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach", dass er seine Aussagen wirklich so gemeint habe. Angeblich sei er falsch dargestellt worden.

Anzeige Anzeige

Instagram / mola_adebisi Mola Adebisi und Adelina Zilai mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

RTL Mola Adebisi, Allstars-Dschungelcamper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Foto? Ich finde das Bild so süß und romantisch! Ich finde es voll kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de