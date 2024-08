Hass wegen Emanzipations-Äußerungen: Mola Adebisi rastet aus

Mola Adebisi (51) erklärte im Allstars-Dschungelcamp, vom Thema Emanzipation nicht allzu viel zu halten. Dafür muss sich der Moderator nun einiges anhören, auch bei "Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach". Als Olivia Jones (54) und die Gäste das Thema erneut aufgreifen, reicht es Mola schließlich. "Den Schuh lasse ich mir nicht anziehen, ich wurde so dargestellt, wie ich nicht bin", beschwert er sich. Ihm seien schlichtweg Dinge in den Mund gelegt worden. "Ich unterdrücke keine Frau", stellt er klar.

In Sachen Geschlechterrollen sagte Mola vor laufender Kamera im Camp Folgendes: "Also meine Frau ist meine Königin, aber ich bin das Gesetz." Der 51-Jährige beteuert, das nicht so gemeint zu haben. Moderatorin Angela Finger-Erben (44) erklärt anschließend, das Thema habe für heftige Diskussionen gesorgt, doch ihn wolle auch niemand in ein schlechtes Licht rücken. Dazu meint Mola abschließend nur genervt: "Dann lasst es doch bitte." Er sehe es nicht ein, dass seine lange Karriere deswegen nun im Eimer sei.

Die Zuschauer haben Molas Statement im Camp ebenfalls als eher fragwürdig aufgefasst. Somit bekam er auch im Netz ordentlich Gegenwind. "Sag mir, dass du der beste Freund von Oliver Pocher (46) bist, ohne zu sagen, dass du der beste Freund von Oliver Pocher bist", schoss beispielsweise nur einer auf X. Auch bei seinen Mitstreitern im Legenden-Dschungel machte er sich damit nicht unbedingt beliebt. Fliegt er nun als Nächstes raus?

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Mola Adebisi, Dschungelcamp-Allstar

Anzeige Anzeige

RTL Luigi Birofio, Mola Adebisi und Eric Stehfest im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Molas Wut verstehen? Nein, gar nicht. Er hat es ja so gesagt. Ja, das Ganze ist viel größer gemacht worden, als es eigentlich ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de