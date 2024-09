Obi Ndefo starb mit 51 Jahren an den Folgen einer Essstörung

Schauspieler Obi Ndefo ist am 31. August im Alter von nur 51 Jahren verstorben. Nachdem seine Schwester Nkem zuvor nur das Ableben des Dawson's Creek-Stars verkündet hatte, teilt sie nun Details zu seiner Todesursache. "Obi Ndefo ist am frühen Mittwochmorgen in einem Krankenhaus in der Nähe von Los Angeles verstorben. Tragischerweise hat Obis Herz in seinem langjährigen Kampf gegen die Essstörung Orthorexie versagt", heißt es auf X. Obi habe als "Roh-Veganer" begonnen. Doch schon das sei, im Nachhinein betrachtet, der Beginn seiner Orthorexie, dem zwanghaft gesunden Essverhalten, gewesen, da es "mehr um die Kontrolle der Ernährung als um die Gesundheit" gegangen sei. "Der Schweregrad wurde immer schlimmer", fügt Nkem hinzu.

Die Familie des Schauspielers habe lange überlegt, ob sie mit Obis Geschichte an die Öffentlichkeit gehen möchte. Letztendlich entschieden sie sich dafür, um "die Aufmerksamkeit auf die Schwere der Orthorexie zu lenken, in der Hoffnung, dass diejenigen, die an dieser verheerenden Krankheit leiden, die mitfühlende Pflege erhalten, die sie verdienen." Zudem bittet Nkem um eine Spende in Obis Namen, um die Forschung über Autoimmunität bei Essstörungen zu fördern. Auf diese Weise wollen sie den Bodie-Wells-Darsteller in Ehren halten.

Anfang September hatte Nkem die Nachricht des Todes ihres Bruders auf Facebook geteilt. "Ich bin zutiefst traurig über den Verlust meines jüngeren Bruders. Ich weiß, dass er nun endlich seinen Frieden gefunden hat", kommentierte sie ein Foto von Obi, auf dem er lächelnd in die Kamera schaut. Im Jahr 2019 verlor der Serienstar bei einem Unfall beide Beine – ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen und hatte ihn angefahren, während er seinen Einkauf einpackte. Obi zeigte sich jedoch trotz des tragischen Vorfalls stets mutig und optimistisch.

Obi Ndefo, "Dawson's Creek"-Star

Instagram / ndefoobi Obi Ndefo, Schauspieler

