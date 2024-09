Nach Trennung von Jana Heinisch: Yul Oeltze äußert sich

Vor wenigen Tagen machte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Jana Heinisch (30) öffentlich, dass sie und ihr Freund Yul Oeltze (30) von nun an wieder getrennte Wege gehen. Bislang hüllte sich der Sportler in Schweigen. Doch nun meldet sich Yul bei seinen Fans auf Instagram zurück: "Es ist jetzt, wie es ist. [...] Die Beziehung ist vorbei. [...] Ich werde hier nicht weiter darüber reden." Zuletzt hatten Jana und Yul gemeinsam in einem Haus in der Nähe von Berlin gewohnt. Aus diesem ist der ehemalige Kanute vor wenigen Wochen aber ausgezogen, seitdem wohnt er wieder in seiner alten Heimat Magdeburg. "Ich werde jetzt hier mein Leben fortführen", so Yul.

Nachdem es seit einigen Wochen still um Jana und Yul geworden war, vermuteten bereits einige Fans, dass sich das Model und der ehemalige Profisportler getrennt haben. Vor wenigen Tagen gab Jana dann beiläufig auf ihrem Social-Media-Account bekannt, dass sie und der 30-Jährige tatsächlich keine gemeinsame Zukunft mehr haben werden. "Ja, wir sind nicht mehr zusammen. Ich habe mich im Juli getrennt und mehr Infos werde ich hier nicht teilen", erklärte die Laufstegschönheit und betonte zudem: "Ich werde hier keine dreckige Wäsche waschen."

Lange galten Jana und Yul als absolutes Traumpaar: Nachdem die beiden 2019 zusammengekommen waren, führten sie einige Zeit eine Fernbeziehung. Schließlich zog Yul zu Jana nach Berlin. Vor rund einem Jahr wagte das Paar dann den nächsten Schritt: Die 30-Jährige kaufte ein Haus, in dem sie gemeinsam mit Yul wohnte. "Vom Mieten zum Besitzen", schrieb die 30-Jährige damals stolz auf ihrem Social-Media-Profil.

Instagram / yul_oeltze Yul Oeltze und Jana Heinisch im März 2022

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch, Model

