Was ist los? Jana Heinisch zieht sich aus dem Netz zurück

Was ist bei Jana Heinisch (28) los? Normalerweise begeistert das Model die Fans tagtäglich mit seiner offenen und ehrlichen Art auf Social Media – inklusive niedlichem Couple-Content mit Freund Yul Oeltze (29) und intimen Themen im "Dr. Jaenna Talk". Doch nun meldete sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit beunruhigenden Neuigkeiten bei ihren Fans: Jana möchte sich ein wenig aus dem Netz zurückziehen.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 28-Jährige ein vierminütiges Statement. "Ich wollte mal ganz kurz und ganz unaufgeregt einfach nur etwas dazu sagen, warum das momentan ein bisschen ruhig in meinen Stories ist", fing Jana an und führt fort: "Ich bin grade privat einfach mit ein paar Themen beschäftigt und merke, dass ich überhaupt nicht die Energie dafür habe. [...] Mein Kopf ist ganz woanders." Was der Grund für Janas kleinen Rückzug ist, verriet sie allerdings nicht – sie möchte diese Dinge "nicht groß in der Öffentlichkeit breit treten".

Ihre Fans haben vollstes Verständnis für die gebürtige Bremerin: "Wie sehr ich diese authentische Art und Weise liebe! Genau solche Vorbilder brauchen junge Menschen in dieser Social-Media-Welt", "Jeder sollte sich seine Zeit für sich nehmen. Du musst hier gar nix – außer auf dich achten! Pass' auf dich auf!" oder "Du machst das total richtig!", unterstützen Follower Jana in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / yul_oeltze Yul Oeltze und Jana Heinisch im März 2022

Anzeige

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch, Model

Anzeige

Instagram / jana.heinisch Model Jana Heinisch

Anzeige

Denkt ihr, dass Jana doch bald erklären wird, was privat bei ihr abgeht? Ja, bestimmt! Nein, das wird sie weiterhin privat halten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de