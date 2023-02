Alles in Ordnung? Jana Heinisch meldet sich seltener im Netz

Ist bei Jana Heinisch (28) alles in Ordnung? Normalerweise gewährt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – dazu gehört auch niedlicher Couple-Content mit ihrem langjährigen Freund Yul Oeltze (29) und intimer Austausch im "Dr. Jaenna Talk" auf Instagram. Doch seit einigen Tagen spricht die Laufstegschönheit immer seltener zu ihren Followern. Jetzt gab sie ein Statement dazu ab: Alle Infos zu Janas kleinem Netz-Rückzug findet ihr im Promiflash-Video!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de