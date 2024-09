Nick Cannon teilt einen lustigen Clip mit seinen Zwillingen

Bei Nick Cannon (43) war Familienzeit angesagt! Der Comedian hat insgesamt zwölf Kinder – zwei davon mit Sängerin Mariah Carey (55). Mit den Zwillingen Moroccan (13) und Monroe (13) verbrachte er kürzlich einen gemeinsamen Tag. Die drei schienen dabei eine Menge Spaß zu haben, wie ein Video auf Instagram beweist. In dem Clip sitzt Nick mit seinen zwei Kids im Auto und performt voller Leidenschaft einen Song, während sein Sohn peinlich berührt zuschaut. "'Funky Moroccan' ist die neue Hit-Single der Cannon-Familie", schreibt er zu einem Repost des Beitrags in seiner Story.

Für die Teenager scheint der 43-Jährige wohl der coole Papa zu sein. Kein Wunder, denn wie er vergangenes Jahr im "The Jason Lee Podcast" verriet, lässt Nick den 13-Jährigen viel mehr Freiraum in Sachen Social Media als seine Ex Mariah. "Ich lasse sie laufen. Sie machen TikTok-Videos mit mir und all diese Sachen. Ich lasse ihnen ein bisschen mehr Freiheit, vor allem, wenn sie gerade ins Teenageralter kommen", offenbarte er und fügte hinzu: "Ich liebe es, aber Mariah möchte einiges lieber privat halten, was ich verstehe."

Der Moderator und die "Obsessed"-Interpretin gingen sechs Jahre gemeinsam durchs Leben. Sie heirateten 2008 und bekamen drei Jahre später Moroccan und Monroe. Ihr Liebesglück hielt jedoch nur bis 2014, danach gingen Nick und Mariah getrennte Wege. Und obwohl böse Zungen häufig behaupten, der amerikanische The Masked Singer-Host sehe die Zwillinge nicht oft, scheint er ein fester Bestandteil ihrer Leben zu sein – und ein stolzer Vater dazu. "Ich kann es nicht glauben, dass ich vor 13 Jahren mit dem größten Geschenk gesegnet wurde – Vater zu werden!", schwärmte er vergangenen Mai unter einem Schnappschuss von sich und seinen Kindern auf Instagram.

Getty Images Nick Cannon im November 2023

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kinder Moroccan und Monroe im März 2017

