Nick Cannon feiert Geburtstag seiner Tochter im Disneyland

Nick Cannon (44) hat etwas zu feiern – und zwar seine Tochter Halo! Der kleine Promispross wurde nämlich zwei Jahre alt. Anlässlich dieses besonderen Tages fuhren der Comedian und die Mutter des Mädchens, Alyssa Scott, ins Disneyland. Die kleine Halo zog gemeinsam mit ihrer Schwester Zeela wohl jede Menge Blicke auf sich, denn die beiden Mädels marschierten in einem rot-weiß-gepunkteten Mickey-Mouse-Pullover durch den Freizeitpark. Gemeinsam mit Mama und Papa ging es auf die Kinderachterbahn. Auch die beiden Erwachsenen hatten bei dem Besuch offensichtlich jede Menge Spaß, wie das breite Lächeln ihrer Gesichter vermuten lässt.

Es folgte noch ein kleines Fotoshooting mit Daisy Duck und eine Menge Spieleinheiten mit Papa Nick. Unter dem niedlichen Pullover trug Halo ein pompöses Kleid und sah damit selbst aus wie eine kleine Prinzessin. Um den Look vollends abzurunden, schob sich das Geburtstagskind noch einen Haarreif mit rosafarbenen Mickey-Mouse-Öhrchen in die Haare. Seiner Tochter wünscht Nick auch auf Instagram die herzlichsten Glückwünsche und schreibt zu einem Zusammenschnitt verschiedener Bilder: "Alles Gute zum zweiten Geburtstag, Prinzessin Halo Marie Cannon."

Nick hat zwölf Kinder von sechs verschiedenen Frauen. Töchterchen Halo ist die Jüngste im Bunde. Doch eigentlich hätte der 44-Jährige noch einen weiteren Sohn: den kleinen Zen. Doch vor drei Jahren verstarb der Junge mit gerade einmal fünf Monaten an einem Gehirntumor. Alyssa widmete ihrem Kind erst vor wenigen Tagen anlässlich des Todestages rührende Zeilen auf Social Media: "Ich werde mich in deine Decke wickeln und an jeden einzelnen Moment denken, den ich mit dir verbracht habe. Ich liebe dich, mein Sohn. 5.12.21."

Snorlax / MEGA Nick Cannon und Alyssa Scott im Dezember 2024

Instagram / itsalyssaemm Zen, Sohn von Nick Cannon und Alyssa Scott

