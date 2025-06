Nick Cannon vergisst die Namen von zwei seiner zwölf Kinder

Nick Cannon (44) hat in einer Episode von "The Really Good Podcast" offenbart, dass selbst er bei der Aufzählung seiner zwölf Kinder ins Straucheln kommt. Der Entertainer versuchte während des Gesprächs mit Moderatorin Bobbi Althoff, die Namen seiner Sprösslinge zu nennen, stockte jedoch nach zehn Namen. Die fehlenden Namen – Beautiful Zeppelin und Halo Marie – fielen ihm erst später ein. "Das ist der Moment, wo ich normalerweise in Schwierigkeiten gerate", scherzte Nick daraufhin. Seine Kinder teilen sich auf sechs Mütter auf, darunter Mariah Carey (56) und Brittany Bell (37).

In dem Gespräch erklärte der Comedian seine ungewöhnliche Familienplanung mit einem "Königskomplex" und zitierte König Salomo aus der Bibel als Inspiration. Er sei dankbar, dass die Mütter seiner Kinder ihm Verständnis entgegenbrächten und sich organisatorisch abstimmten, um ihm die Teilnahme an wichtigen Familienereignissen zu ermöglichen. Trotz seiner teils kontroversen Einstellung zur Vaterschaft betont der TV-Star, wie sehr er seine Kinder liebe. Dennoch musste er sich in der Vergangenheit häufiger Kritik anhören, was seinen Umgang mit der Rollenvielfalt in seinem Familienleben betrifft.

Besonders Alyssa Scott, die Mutter von Halo, äußerte jüngst öffentlich ihren Unmut darüber, dass Nick seine zweijährige Tochter angeblich seit einem Monat nicht mehr besucht habe. "Hast du Pläne, dein Kind mal wieder zu sehen?", wetterte sie stinksauer auf Instagram. Während sie sich um die Betreuung der Kleinen kümmert, widmet sich der zwölffache Papa vermehrt seiner Karriere. Mit ihr hat der 44-Jährige ein weiteres Kind, einen Sohn namens Zen, der jedoch im Säuglingsalter verstarb.

Getty Images Nick Cannon, Entertainer

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Zwillingen, 2018

Instagram / nickcannon Alyssa Scott, ihre Töchter Halo und Zeela und Nick Cannon mit Santa Claus