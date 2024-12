Mariah signierte Rihannas Brust: Nick Cannon findet's "heiß"

Bei einem Christmas-Time-Konzert in Brooklyn sorgten die Popstars Mariah Carey (55) und Rihanna (36) für Aufsehen: Während ihrer letzten Show in der Barclays Arena am 17. Dezember entdeckte Mariah die "Diamonds"-Sängerin in der Menge und gab ihr spontan ein Autogramm auf die Brust. Nick (44), der im Publikum anwesend war, beschrieb die Szene später gegenüber TMZ als "heiß" und "einfach supercool".

Auch Rihanna zeigte sich von der spontanen Aktion der Sängerin begeistert. "Mariah Carey signiert meine T*tte, Leute. Das ist verdammt episch", freute sich die 36-Jährige laut den Berichten von DailyMail. In den sozialen Medien kursierte zudem ein Video, in dem Rihanna stolz die Unterschrift von Mariah präsentiert. "Sie ist so glücklich, ich liebe ihre Energie", kommentierte ein begeisterter User.

Während dieser Konzertabend voller positiver Ereignisse endete, war es bei einem vorherigen Konzert von Mariah zu einem unschönen Vorfall gekommen: Bei einem ihrer Weihnachtskonzerte eskalierte ein Konflikt, als sich zwei weibliche Fans inmitten der Menge einen hitzigen Schlagabtausch lieferten. Der Tumult brach aus, als eine der Frauen unvermittelt von hinten geschubst wurde, was zu einer turbulenten Auseinandersetzung führte. Mariah bemerkte das Chaos im Publikum scheinbar nicht und setzte ihre Performance unbeirrt fort.

ActionPress / Tiziano Da Silva / Bestimage Rihanna, Musikerin

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2023

