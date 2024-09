Sienna Miller und Freund Oli turteln verliebt in Venedig

Sie sind einfach immer noch auf Wolke sieben! Sienna Miller (42) und ihr Freund Oli Green strahlten vor Glück, als sie am Freitag das 81. Internationale Filmfestival von Venedig besuchten. Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden Hand in Hand durch die Menge schlendern. Sienna, die zuvor alleine bei der Premiere des Kurzfilms "Marion" über den roten Teppich flanierte, verzauberte auf den Aufnahmen in einem schwarzen, trägerlosen Abendkleid. Oli dagegen trug ein weites, weißes Hemd, eine navyblaue Hose und lässige Boots.

Besonders niedlich: Die beiden wirkten bei dem Event so verliebt wie am ersten Tag. Denn sowohl Sienna als auch Oli suchten immer wieder die Nähe zum Anderen. Ob Händchen haltend, Arm in Arm oder mit ihren Blicken – die beiden zeigen aller Welt ganz deutlich, dass sie zusammen gehören. Und das, obwohl sie 15 Jahre Altersunterschied trennen. Ihrer Beziehung tut das aber keinen Abbruch. Im Dezember vergangenen Jahres konnte das Paar seine erste gemeinsame Tochter auf der Welt willkommen heißen. Für Sienna ist es bereits das zweite Kind. Aus einer früheren Beziehung mit Tom Sturridge (38) hat sie Töchterchen Marlowe.

Für die "American Sniper"-Darstellerin ist aber alles so gekommen, wie es sollte. In einem früheren Interview mit Daily Mail verriet sie: "Ich glaube, man lebt sein Leben entweder mit Vorsicht oder man geht Risiken ein." Sie habe – unabhängig davon, ob ihre Entscheidungen bisher erfolgreich waren oder nicht – ihren Frieden gefunden. "Ich hatte lange Zeit das Bedürfnis, etwas beweisen zu müssen, und das spiegelte sich in meinen Entscheidungen wider. Ich habe Rollen angestrebt, die sehr schwer, sehr dramatisch und emotional herausfordernd waren, weil ich das Gefühl hatte, dass ich wahrscheinlich als anzüglich angesehen wurde. Darüber bin ich jetzt völlig hinweg", erklärte sie weiter.

Anzeige Anzeige

Pool Photo Events / ActionPress Sienna Miller bei den Filmfestspielen von Venedig, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sienna Miller im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Bilder? Sie sehen toll und so verliebt aus! Na ja, mich hauen sie nicht so um... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de