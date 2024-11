Sienna Miller zeigt sich stylish mit ihrem Freund Oli Green

Das sind mal stylishe Eltern – auf einer Party im Chez Margaux in New York zeigen sich Schauspielerin Sienna Miller (42) und ihr Freund Oli Green in einem olivfarbenen Partnerlook. Sienna kombiniert ein grünes Set aus einer Jeansjacke und Hose mit einer grauen Handtasche von Prada und lässigen Calvin-Klein-Boxershorts. Passend dazu trägt ihr Freund eine dunkelgrüne Wildlederjacke mit einer schwarzen Hose und passt sich somit hervorragend an seine 15 Jahre ältere Partnerin an.

Der Altersunterschied machte der zweifachen Mutter laut Harper’s Bazaar sogar selbst zu schaffen, "anfänglich habe sie die Dates deshalb nicht ernst genommen, doch dann habe sie sich schnell verliebt." Die Liebe strahlen beide bis heute aus – nur einen Tag nach der Veranstaltung werden sie erneut auf einem Date in Rose Hill in New York gemeinsam gesichtet. Dieses Mal trug Oli die olivgrüne Jeansjacke seiner Freundin und Sienna zeigte sich an dem Abend in einem eleganten braunen Anzug. Das verliebte Elternpaar fiel nicht zum ersten Mal auf, denn bereits im Oktober zogen sie auf der Feier zu "Dune: Part Two" alle Blicke auf dem roten Teppich auf sich.

Das Paar kam 2022 zusammen und begrüßte Ende 2023 sein erstes gemeinsames Kind. Sienna zog bereits ihre zwölfjährige Tochter Marlowe aus der Ehe mit Tom Sturridge (38) groß. Doch gegenüber Stellar Magazin erzählte sie, wie anders das Muttersein jetzt für sie sei: "Meine eigene Erfahrung mit der Mutterschaft zwölf Jahre später ist völlig anders [...] Ich bin ein ganz anderer Mensch." Oft sei sie für den Altersunterschied zu ihrem Partner und dem späten Baby kritisiert worden: "Die Leute haben oft viel darüber zu sagen, dass man als Frau in den 40ern ein Kind bekommt, aber ich kann das nicht bestätigen. Ich fühle mich sehr glücklich."

BFA/ActionPress Sienna Miller und Oli Green lächeln auf Date, New York, November 2024

Getty Images Sienna Miller ihre Tochter Marlowe Sturridge und Oli Green

