Heißer Herbst: Sienna Miller zeigt in Spitzenkleid viel Haut

Sienna Miller (42) begeistert mal wieder mit ihrem herausragenden Modegeschmack! Beim Abschluss der 81. Filmfestspiele von Venedig trug die Schauspielerin einen atemberaubenden, herbstlichen Look: ein weißes Spitzenkleid von Chloé, kombiniert mit schwarzen Overknee-Stiefeln aus Leder, die dem femininen Spitzenstoff einen rockigen Twist verliehen. Abgerundet wurde das Outfit mit einem goldenen Gürtel, der ihre Taille betonte und durch den markanten Markenschriftzug sofort ins Auge fiel. Ihre offene, gewellte Haarpracht verlieh dem retro-inspirierten Look den letzten Schliff und brachte einen nostalgischen Flair in ihren Auftritt.

Der Naked-Dress-Look ist schon seit den 60er-Jahren ein Favorit unter mutigen Fashionistas. Von Modeikonen wie Cher (78) und Jane Birkin (77) inspiriert, erlebt er besonders auf roten Teppichen aktuell ein Revival. Die Version, die Sienna in Venedig präsentierte, eignet sich durch die hohen Lederstiefel besonders gut für die Übergangszeit. Kombiniert mit den Overknees erhält der Look zudem eine alltagstauglichere Note, ohne dabei an Stil einzubüßen. Auch dank ihrer Beliebtheit auf den Herbst- und Winter-Laufstegen 2024 gehören die Boots also diese Saison zu den angesagtesten Schuhtrends und werden von anderen Modeikonen wie Daisy Edgar-Jones aufgegriffen.

Obwohl Sienna Miller mit ihrem atemberaubenden Look in Venedig für Furore sorgte, war dieser Auftritt wohl nicht der Höhepunkt ihrer öffentlichen Auftritte in letzter Zeit. Einen besonders emotionalen Moment erlebte die "American Sniper"-Darstellerin in Cannes, als sie erstmals ihre Tochter Marlowe zu einem Event mitbrachte. Auf dem roten Teppich des Filmfestivals begleitete die Elfjährige ihre berühmte Mutter zur Aufführung ihres neuen Films "Horizon: An American Saga". Während Sienna in einem eleganten lavendelfarbenen Kleid glänzte, wählte Marlowe ein verspieltes, rosafarbenes Kleid mit Schleife. Gemeinsam mit ihrem Partner Oli Green posierte das Trio stolz für die Fotografen und sorgte für einen unvergesslichen Auftritt. Besonders auffällig war dabei die verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem Mutter-Tochter-Gespann.

Getty Images Sienna Miller im September 2024

Getty Images Sienna Miller ihre Tochter Marlowe Sturridge und Oli Green

