Das schätzt Sienna Miller an ihrem jüngeren Freund besonders

Sienna Miller (42) schwärmt von ihrem Liebesglück! Die Beauty datet den 27-jährigen Schauspieler Oli Green – sein junges Alter bringe dabei gewisse Vorteile mit sich. "Es gibt einen Unterschied in der Art und Weise, wie diese Generation von Männern Frauen respektiert. Das liegt zwar auch spezifisch an ihm, denn er ist klug und ausgeglichen, aber ich glaube auch an der Generation", führt sie im Gespräch mit Harper's Bazaar aus. Die beiden lernten sich im Jahr 2021 auf einer Halloweenparty kennen. "Ich habe nicht erwartet, dass ich es ernst nehmen würde und dann habe ich mich ziemlich schnell verliebt. Ich dachte mir nicht: 'Ich suche mir einen jüngeren Freund.' Es war eher: 'Mist! Warum bist du so jung? Das ist so nervig'", scherzt Sienna.

Sein Liebesglück krönte das Paar mit der Geburt der gemeinsamen Tochter im Dezember 2023. Für Sienna ist es bereits ihr zweites Kind – sie teilt eine 11-jährige Tochter mit ihrem Ex-Freund Tom Sturridge (38). Ein weiteres Mal Mama zu sein, ist für die Filmdarstellerin etwas ganz Besonderes. "Ich bin wie im Himmel. Es war bisher eine kathartische, heilsame Erfahrung", schwärmt sie im selben Interview. Die kleine Familie genießt das Familienglück damit in vollen Zügen.

So harmonisch wie heute ging es im Liebesleben des Hollywoodstars nicht immer zu. Sienna führte jahrelang eine On-off-Beziehung mit Schauspieler Jude Law (51). Der Medienrummel machte ihr damals sehr zu schaffen. "Das kann mit der Zeit zu Wahnsinn und Chaos führen. Es ist chaotisch. Man hat es mit Aggression und Gewalt zu tun. Du bist wie ein Stück Beute, das jeden Tag gejagt wird, man wird paranoid", sagte sie bei "This Life of Mine With James Corden (45)" über die Paparazzi. Von 2011 bis 2015 fand sie schließlich mit Tom zusammen, bevor sie heute mit Oli glücklich wurde.

