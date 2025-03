Mit 41 erneut Mama: Sienna Miller wehrt sich gegen Kritiker

Sienna Miller (43) hat in einem Interview mit Elle UK deutliche Worte gefunden, nachdem sie wegen ihrer späten Mutterschaft kritisiert wurde. Die Schauspielerin brachte Ende 2023 mit 41 Jahren ihre zweite Tochter zur Welt, gemeinsam mit ihrem Partner Oli Green. Während sie ihr Mutterglück genießt, stößt sie auf Diskussionen über das Alter von Frauen bei der Familienplanung. "Es gibt unglaublich viel Lärm dazu, und es ist extrem geschlechtergeprägt, unfassbar misogynistisch und antifeministisch", stellte Sienna klar. Dabei verglich sie die Situation mit Kollegen wie Al Pacino (84) und Robert De Niro (81), die im hohen Alter Kinder bekommen haben: "Niemand sagt etwas dazu – und ich liebe diese Leute, sie sind Freunde."

Die Diskussion um ihr Alter begann nicht erst mit der Geburt ihrer Tochter: Bereits mit 40 Jahren hatte die "American Sniper"-Darstellerin ihre Eizellen einfrieren lassen, um ihre Chancen auf weiteren Nachwuchs zu erhöhen. Damals sagte sie gelassen: "Wenn es passiert, dann passiert es." Tatsächlich wurde dieser Wunsch von ihr und Oli, mit dem sie seit 2022 eine Beziehung führt, Realität. Doch anstatt Glückwünsche zu erhalten, sieht sich die heute zweifache Mutter, deren ältere Tochter Marlowe 12 Jahre alt ist, mit gesellschaftlichen Vorurteilen konfrontiert. Für Sienna kommt es auf eines an: "Vergesst das Alter! Es ist absolut irrelevant, wenn der Körper es ermöglicht."

Die Kritik an Siennas Altersunterschied zu Oli, der 14 Jahre jünger ist, scheint die 41-Jährige genauso wenig zu stören. Im Umgang mit der Öffentlichkeit erweist sich das Paar seit Beginn ihrer Beziehung als entspannt. Siennas positives Händchen für Mode wird weiterhin bewundert: Kurz nach der Geburt glänzte sie auf einer Benefizveranstaltung in einem eleganten Look, während Oli mit lässigem Stil überzeugte. Auch abseits der Kameras präsentierte sich die New Yorkerin in Paris wieder selbstbewusst und sorgte mit ihrem Stil für Aufsehen – Eigenschaften, die ihre Fans an ihr schätzen.

Getty Images Oliver Green und Sienna Milller posieren

ActionPress Sienna Miller, Schauspielerin

