Sienna Miller will nicht der "größte Filmstar der Welt" sein

Sienna Miller (42) hat jetzt verraten, warum Erfolg nicht alles für sie ist. Die amerikanisch-britische Schauspielerin, die seit über zwei Jahrzehnten in Hollywood tätig ist und für ihre Rollen in "Layer Cake", "Alfie" und "Factory Girl" bekannt ist, gab nun in einem Interview bekannt, dass sie keine Ambitionen hat, die berühmteste Schauspielerin aller Zeiten zu werden. Sienna, die kürzlich ihr zweites Kind zur Welt brachte, sagte gegenüber dem Stellar Magazine: "Ich muss nicht der größte Filmstar der Welt sein. Ich liebe es einfach, dass ich weiterarbeiten kann."

Obwohl sie ein beeindruckendes geschätztes Vermögen von etwa 16 Millionen Euro besitzt, betonte Sienna, dass sie keine frühzeitigen Ruhestandspläne hat und ihr Leben lang arbeiten möchte. "Ich glaube nicht, dass ich mich jemals persönlicher erfüllt gefühlt habe. Und das ist wunderbar, denn ich kann die Arbeit einfach genießen, ohne irgendwelche Neurosen. Ich möchte aber strategisch vorgehen, um an einen Punkt zu kommen, an dem ich genügend Ansehen habe, um beispielsweise mit Yorgos Lanthimos und Martin Scorsese zusammenzuarbeiten." Derzeit promotet sie ihren neuen Film, das Western-Epos "Horizon: An American Saga" von Kevin Costner (69). Gleichzeitig sprach sie im Interview über ihre Erfahrungen als Mutter, nachdem sie vor etwa acht Monaten eine weitere Tochter mit ihrem Freund Oli Green zur Welt gebracht hatte. Zuvor hatte sie 2012 ihre erste Tochter Marlowe mit ihrem Ex-Partner Tom Sturridge (38) bekommen.

Sienna findet, dass die Mutterschaft beim zweiten Kind "völlig anders" sei und fühlt sich sehr glücklich, ihr Baby zur Arbeit mitnehmen zu können. Die elfjährige Alterslücke zwischen ihren beiden Töchtern sieht sie als "ziemlich nützlich", da eine "winzig und tragbar" sei, während die andere zunehmend unabhängig werde. Seit Februar 2022 ist sie mit dem 27-jährigen Oli Green zusammen. In Harper's Bazaar sagte sie: "Ich habe mich schnell verliebt, obwohl ich nicht damit gerechnet hatte. Ich dachte nicht: ‚Ich werde mir einen jüngeren Freund suchen.‘ Es war eher: 'Verdammt! Warum bist du jung? Das ist so nervig.'" Sie fügte jedoch hinzu, dass ihre Partnerschaft davon profitiert, da jüngere Männer Frauen anders respektieren: "Sie sind in einem etwas ausgeglicheneren Spielfeld aufgewachsen."

Getty Images Sienna Miller ihre Tochter Marlowe Sturridge und Oli Green

Getty Images Oli Green und Sienna Miller mit Hugh Grant im Juni 2022

