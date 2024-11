Jennifer Lawrence und Sienna Miller treffen sich zum Lunchen

Jennifer Lawrence (34) befindet sich momentan in einer aufregenden Zeit: Die Die Tribute von Panem-Bekanntheit erwartet ihr zweites Kind! Ihre Schwangerschaft will Jennifer offenbar auch in guter Gesellschaft genießen. Wie Fotos zeigen, die Just Jared vorliegen, verbrachte die Oscar-Preisträgerin einen Nachmittag mit ihrer guten Freundin, der "American Sniper"-Darstellerin Sienna Miller (42). Beim gemeinsamen Mittagessen in einem italienischen Restaurant in New York City wurden die Schauspielerinnen von Paparazzi abgelichtet. Begleitet wurden die Ladys dabei von ihren Partnern, Jennifers Ehemann Cooke Maroney und Siennas Freund Oli Green.

Für ihr Lunch-Date wählten beide Schauspielerinnen einen entspannten, aber dennoch eleganten Look. Jennifer trug einen braunen, locker sitzenden Wildledermantel, mit dem sie ihren Babybauch verdeckte. Ein auffälliger, roter Schal sorgte bei dem Outfit für den besonderen Hingucker. Sienna zeigte sich in einer schwarzen Lederjacke, die sie über einem cremefarbenen Pullover trug. Dazu kombinierte die 42-Jährige lässige Jeans und einen coolen Bucket Hat, der ihrem Look eine besondere Note verlieh.

Jennifer und Sienna sind seit vielen Jahren eng befreundet. Die "Factory Girl"-Schauspielerin gehörte im Jahr 2019 sogar zu den ausgewählten Gästen von Jennifer und Cookes Hochzeit. Zu der intimen Zeremonie in Newport, Rhode Island, erschien Sienna mit dem damals 28-jährigen Lucas Zwirner, der mittlerweile ihr Ex-Freund ist. Neben der britisch-amerikanischen Schauspielerin waren auch andere Hollywood-Größen mit von der Partie. Unter anderem waren Adele (36), Amy Schumer (43), Cameron Diaz (52) oder David O. Russell (66) auf der Gästeliste vertreten.

Getty Images Sienna Miller, November 2019

