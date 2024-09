Sienna Miller und Diane Kruger mischen Fashion-Week-Show auf

Sienna Miller (42) und Diane Kruger (48) zogen alle Blicke auf sich, als sie das Chloe-Event auf der Pariser Fashion Week besuchten. Sienna setzte auf einen mühelos schicken Look mit einer fließenden, hellblauen Jacke über einem schlichten weißen T-Shirt. Dazu trug sie eine rosa Wildlederhose, die ihre Schuhe dezent bedeckte. Diane, die für ihre Rolle in "Troja" bekannt ist, präsentierte sich in einem herbstlichen Outfit: eine kupferfarbene Lederjacke mit Fransen, kombiniert mit einem schwarzen, gehäkelten Overall und goldenen Accessoires. Ihre Outfits rundeten die beiden jeweils mit einer modischen Sonnenbrille ab.

Neben Sienna und Diane waren auch Vogue-Ikone Anna Wintour (74) und Schauspielerin Juliette Lewis (51) anwesend. Die vier Frauen genossen die Modenschau gemeinsam und saßen nebeneinander, während sie für ein stylishes Foto für die Fotografen lächelten. Anna trug wie auch Diane einen eleganten braunen Ledermantel und ein bodenlanges Kleid mit floralem Aufdruck. Juliette entschied sich wiederum für eine schwarze Kombi, bestehend aus dunkler Bluse und Schlaghose.

Abseits des Blitzlichtgewitters sind Sienna und Diane auch privat gute Freundinnen. Dies zeigten sie beispielsweise im Frühjahr vergangenen Jahres. Bei den Hollywoodstars kam es zu einer zufälligen Begegnung: Sie liefen sich laut Daily Mail während eines Spaziergangs in New York über den Weg. Über dieses unerwartete Treffen freuten sich die Ladys total und fielen sich direkt in die Arme.

Getty Images Diane Kruger, Anna Wintour, Sienna Miller und Juliette Lewis, Paris Fashion Week 2024

Getty Images Diane Kruger und Sienna Miller bei einem Event in Paris, Januar 2023

