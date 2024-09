Carrie Underwood macht merkwürdigen Fund auf ihrem Esstisch

Carrie Underwood (41) und ihr Mann Mike Fisher (44) haben zwei gemeinsame Söhne. Aktuell genießt die Familie eine Auszeit auf ihrer Ranch in Tennessee, was die Sängerin regelmäßig auf ihrem Instagram-Kanal dokumentiert. Ein neuer Schnappschuss in Carries Story dürfte bei ihren Followern die eine oder andere Frage aufwerfen: Darauf ist ein großer Zahn zu sehen, der auf einer marmorierten Tischplatte liegt. Der Übeltäter, der den Zahn dort hinterlassen hat, scheint laut Carrie ihr jüngster zu Sohn sein. "Sätze, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie sagen würde", schreibt die zweifache Mutter zu dem Bild und fügt angeekelt hinzu: "Jacob, kannst du bitte deinen Waschbärzahn vom Esstisch entfernen?"

Für Carrie und Mike dürfte ein solcher Fund nichts wirklich Schockierendes sein. Seit 2011 sind sie im Besitz der etwa 160 Hektar großen Ranch in Tennessee. Damit hat sich das Ehepaar einen Traum erfüllt, denn beide teilen ihre Verbundenheit zur Natur und sind große Tierliebhaber. Neben einem weitläufigen Garten mit mehreren Beeten und einem Gewächshaus besitzt die Familie unter anderem Pferde, Kühe und Esel. "Mein Mann Mike und ich entwerfen gerade unser Traumhaus", schwärmte Carrie im Jahr 2016 gegenüber Country Living und ergänzte: "Meine Must-haves sind ein holzbefeuerter Kamin, eine Schaukel auf der Veranda und Schaukelstühle."

Carrie und Mike lernten sich im Jahr 2008 im Backstage-Bereich bei einem Konzert der "Blown Away"-Interpretin kennen. Nach einer etwa einjährigen Verlobungsphase gaben sich Carrie und Mike im Jahr 2010 auf einem Luxusanwesen in Georgia das Jawort. Neben dem fünfjährigen Jacob haben Carrie und Mike noch einen weiteren Sohn. Isaiah war das erste Kind der beiden und erblickte im Februar 2015 das Licht der Welt.

Instagram / carrieunderwood Carrie Underwoods Instagram-Story

Getty Images Mike Fisher, Carrie Underwood und ihr Sohn Isaiah Michael im September 2018

