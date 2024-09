Skandal-Aussagen: Mathias Mester widerspricht Luke Mockridge

Comedian Luke Mockridge (35) hat mit abfälligen Bemerkungen in seinem Podcast "Die Deutschen" für Empörung gesorgt. Vor wenigen Tagen machte er sich über Menschen mit Behinderungen lustig und verursachte damit einen Shitstorm in den sozialen Medien. Einer seiner geschmacklosen Sprüche war "Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen" und sorgte für besondere Entrüstung. Um seine Äußerungen zu rechtfertigen, behauptete Mockridge, er habe seine Sprüche gemeinsam mit Mathias Mester (37), einem der bekanntesten paralympischen Athleten, entwickelt. Dieser stellt nun in einem Video, das er auf Instagram veröffentlichte, aber klar: "Ich habe nicht mit Luke Mockridge an seinem Programm gearbeitet."

Mathias, der ein ehemaliger deutscher Leichtathlet ist, klärt in dem Clip auf, wie es zu der Aussage des Comedians kam: "Luke hatte mich letztes Jahr auf Witze über Kleinwüchsige angesprochen und mich gefragt, wie ich sie finde. Er hat mir die Witze geschickt, ich fand sie lustig und das habe ich ihm gesagt." Für den 37-Jährigen hat der Entertainer bei "Die Deutschen" aber ganz klar eine Grenze überschritten: "Die Aussagen im Podcast sind etwas völlig anderes und haben mit Humor in meinen Augen nichts zu tun."

Der Fehltritt zieht Konsequenzen nach sich: Eigentlich sollte am 12. September die Sat.1-Show "Was ist in der Box?" mit Luke als Moderator starten. Nach den despektierlichen Äußerungen cancelt der Sender nun aber die Sendung. "Die Aussagen zu behinderten Menschen und Para-Sportlern, über die sich viele Menschen zu Recht empören, passen nicht zu unseren Werten", erklärte ein Sprecher gegenüber Bild die Entscheidung.

