"Bares für Rares"-Fabian und Yvonne genießen Europareise

In den sozialen Medien nimmt Fabian Kahl (32) seine Fans regelmäßig mit auf seine Reisen und Abenteuer durch die Welt. Dieses Mal ging es für den Bares für Rares-Star und seine Partnerin Yvonne durch die Länder Europas. "Kleiner Wochenrückblick. Von der Schweiz bis nach Gibraltar. Morgen geht es weiter nach Portugal", schreibt er auf Instagram zu einer Reihe an Bildern und Videos, auf denen er mit Palmen posiert, das Meeresrauschen bei einem traumhaften Sonnenuntergang genießt oder mit seiner Liebsten im Arm schmust.

Auf einem Schnappschuss stehen Fabian und Yvonne an einer steilen Küste vor den blauen Weiten des Meeres. Während er das Foto macht und in die Linse lächelt, steht die Brünette vor ihm und fasst ihn behutsam an die Brust. An ihrem linken Ringfinger blitzt dabei ein Ring in die Kamera – ob es sich dabei um den Verlobungsring handelt? Die TV-Bekanntheit ist nämlich im vergangenen Oktober nach zwei Jahren Beziehung auf die Knie gegangen und hat um die Hand seiner Freundin angehalten.

Dass er mit Yvonne gemeinsam durchs Leben gehen möchte und dass sie seine zukünftige Ehefrau wird, hat der gebürtige Thüringer wohl von Anfang an gewusst. "Diese Frau ist meine Frau", habe sich Fabian damals laut RTL beim ersten Treffen mit ihr gedacht. Seither ist das Paar unter anderem durch seine Leidenschaft für Antiquitäten und das Reisen verbunden.

Fabian Kahl, TV-Bekanntheit

"Bares für Rares"-Star Fabian Kahl und seine Freundin Yvonne

