Fabian Kahl (30) blickt auf seine Bares für Rares-Momente mit Ludwig Hofmaier (80) zurück. Der Kunsthändler und der Bayer standen mehrere Jahre gemeinsam für die Trödel-Show vor der Kamera. Mitte 2020 wurde bekannt, dass Letzterer dem Format heimlich den Rücken gekehrt hatte – unter anderem, weil ihm das Pendeln zwischen seiner Heimatstadt Offenburg und dem Aufzeichnungsort in Pulheim zu viel geworden war. Sein einstiger Kollege Fabian behält Ludwig aber in guter Erinnerung.

In der "Webtalkshow" verriet Fabian, dass er Ludwigs Show-Aus sehr bedaure: "Ludwig war ein Urgestein von 'Bares für Rares'. Das war so witzig mit ihm zu drehen. Er hat für sehr viel Heiterkeit und Humor am Set gesorgt." Der ehemalige Turner hatte aber auch so seine Eigenarten, mit denen man lernen musste umzugehen. "Das war auch nicht immer einfach, aber das ist auch ein alter Herr, der schon im Show-Business war, als wir in der Wiege gelegen haben, von daher darf er das. Mir fehlt Ludwig schon", fasste der 30-Jährige zusammen. Er habe "Bares für Rares" mit aufgebaut und wesentlich zum Erfolg der Sendung beigetragen.

Doch auch Fabian war eine Weile nicht mehr in dem ZDF-Format zu sehen. Anfang des Jahres reiste er für zwei Monate nach Afrika, um eine Ausbildung zum Ranger zu machen. Inzwischen ist er aber wieder zurück am Set. "Ihr braucht keine Angst davor haben, dass ich nach Afrika abhaue oder so was", stellte er in einem Facebook-Video klar.

ZDF, Frank Dicks "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl

Mischke,Andre/ ActionPress Die "Bares für Rares"-Händler

ZDF/Frank W. Hempel Walter Lehnertz, Daniel Meyer, Ludwig Hofmaier, Fabian Kahl, Susanne Steiger und Markus Wildhagen

