Viele Angebote: Ben Affleck gibt sich selbst Dating-Verbot

Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) lassen sich offiziell scheiden. Seither gibt es zahlreiche Gerüchte um neue Liebschaften des einstigen Paares. So soll der Schauspieler etwa kürzlich mit Kick Kennedy (36) gesichtet worden sein. Eine angebliche Romanze wurde allerdings bereits dementiert. Ein Insider plaudert nun gegenüber Heat aus, dass Ben aktuell keine neue Frau an seiner Seite habe: "Er würde gerne wieder Spaß haben, und es gibt viele heiße Frauen, die ihm schreiben, doch er hat seine Dating-Pläne zunächst auf Eis gelegt." Ein Grund für die Entscheidung des "Gone Girl"-Darstellers soll J.Lo sein, die er während der laufenden Scheidung nicht verärgern wolle.

"Er kann es nicht riskieren, Jen sauer zu machen. Aus seiner Sicht ist es ziemlich frustrierend, dass er davon abgehalten wird, Spaß zu haben, aber er kann es einfach nicht riskieren. Er hofft, dass sie die Scheidung schnell über die Bühne bringt, aber sie könnte es hinauszögern, wenn er etwas tut, das ihr nicht gefällt", fährt die Quelle fort. Tatsächlich soll Ben "in großer Angst leben", weswegen er die Gerüchte um eine Liebschaft mit Kick so schnell dementiert habe, die er normalerweise unkommentiert gelassen hätte. Ein Grund dafür soll sein, dass er und J.Lo angeblich keinen Ehevertrag unterzeichnet hätten und nun gemeinsame Vermögenswerte von rund 500 Millionen Euro aufteilen müssten, weswegen der Filmstar sich mit der Sängerin gut stellen wolle.

Bereits vor wenigen Wochen plauderte ein Tippgeber gegenüber OK! Magazine aus, dass Ben es wohl nicht erwarten könne, sich endlich wieder ins Datingleben zu stürzen. "Selbst bevor sie sich getrennt haben, hat Ben sich über ihre mangelnde Intimität beklagt. Also gibt es keinen Zweifel, dass er darauf brennt, wieder rauszugehen und zu daten", erklärte der Insider und fügte hinzu: "Er will raus und das Leben wieder leben und beweisen, dass er es immer noch drauf hat."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

