Offiziell dementiert: Ben Affleck datet nicht Kick Kennedy

Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) lassen sich aktuell scheiden. Kurz nach Bekanntgabe der Trennung machten Gerüchte die Runde, dass der Schauspieler verdächtig viel Zeit mit Kathleen Alexandra Kennedy, der Tochter von Robert F. Kennedy Jr. (70), verbringen soll. Ein offizieller Vertreter des Hollywoodstars dementiert nun die Spekulationen um eine Beziehung. "Nichts davon ist wahr. Ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt kennen", betont seine Sprecherin Jen Allen in einem Statement gegenüber People am Dienstag.

Bens Noch-Ehefrau reichte vergangene Woche offiziell die Scheidung von ihm ein. Das gewählte Datum für den drastischen Schritt war jedoch kein Zufall – es handelte sich um den zweiten Jahrestag ihrer Hochzeit! Dieser Tag war wohl bewusst seitens der Sängerin gewählt, wie ein Insider gegenüber Daily Mail enthüllte. Ihr Ziel sei gewesen, dem Regisseur damit einen "Stich zu versetzen." Der Schuss ging offenbar nach hinten los: "Das hat ihn nicht berührt. Er ist schon lange fertig mit der Ehe und tief in ihrem Inneren weiß sie das."

Inmitten all der Strapazen steht dem Darsteller eine ganz besondere Frau stets zur Seite – seine frühere Partnerin Jennifer Garner (52)! Obwohl die beiden seit fast einem Jahrzehnt getrennt sind, soll ausgerechnet sie eine seiner engsten Vertrauten in dieser schweren Zeit sein. Ein Insider verriet im Gespräch mit Us Weekly: "Ben hat sich Jen in vielerlei Hinsicht anvertraut. Besonders in den vergangenen Monaten, als es mit J.Lo nicht gut lief."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

