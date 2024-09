Denzel Washington posiert mit seiner Familie auf Red Carpet

Denzel Washington (69) hat bei der Premiere des Films "The Piano Lesson" einen seltenen öffentlichen Auftritt mit seiner Familie hingelegt. Auf dem Toronto International Film Festival posierte der zweifache Oscarpreisträger am Dienstag mit seiner Frau Pauletta (73) und ihren gemeinsamen Söhnen John David (40) und Malcolm sowie Tochter Katia auf dem roten Teppich. Von Malcolms Zwillingsschwester Olivia fehlte bei diesem Anlass hingegen jede Spur. In schickem Partnerlook bei den Männern, die allesamt schwarze Anzüge trugen, während die Damen in einem rosafarbenen und grauen Anzug gekleidet waren, zog die Familie Washington alle Blicke auf sich.

Die Premiere von "The Piano Lesson" war für die Familienmitglieder wohl ein ganz besonderes Ereignis. Der Film, der auf einem Theaterstück des Dramatikers August Wilson basiert, markiert das Regiedebüt von Malcolm, während sein Bruder John die Hauptrolle spielt. In dem Musikdrama, das am 22. November auf Netflix erscheinen soll, geht es um das Leben einer schwarzen Familie in Pittsburgh nach der Weltwirtschaftskrise. Neben John sind auch Danielle Deadwyler und Samuel L. Jackson (75) in weiteren Rollen zu sehen.

Ihren seltenen Auftritt auf dem roten Teppich nutzte Pauletta, um über ihre lange Ehe mit Denzel zu sprechen. Seit 41 Jahren sind die beiden verheiratet. "Es gibt kein Geheimnis", gab die 73-Jährige gegenüber People zu und erklärte: "Es ist die grundlegende Liebe, die wir füreinander haben." Das Paar hatte sich 1977 an einem Filmset kennengelernt und heiratete sechs Jahre später.

Anzeige Anzeige

Getty Images John David Washington, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Denzel Washington mit seiner Frau Pauletta

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige