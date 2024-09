Lea Michele stolz mit neugeborenem Baby in NYC unterwegs

Ende vergangenen Monats machte die Geburt ihrer Tochter Lea Michele (38) zur zweifachen Mama – nun wurde der Glee-Star zum ersten Mal mit Baby Emely Sol gesehen. Gemeinsam mit dem Sprössling und ihrem Ehemann Zandy Reich unternahm die Schauspielerin einen Spaziergang durch New York City. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die frisch gebackenen Eltern: Lea in einem gemütlichen Herbst-Look aus schwarzem Sweater und passender Hose schob den Kinderwagen. Zandy trug nicht nur die Tasche seiner Liebsten, sondern auch noch eine zweite – vermutlich gefüllt mit Baby-Utensilien.

Einen Blick auf das kleine Mädchen konnten die Fotografen wohl nicht erhaschen – lediglich ein kleines weißes Häubchen lugte aus dem Kinderwagen hervor. Wie auch schon bei ihrem Sohn Ever Leo scheint sich das Paar dazu entschieden zu haben, das Gesicht ihres Kindes nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Schon wenige Tage nach der Geburt teilte Lea ein Bild mit ihrem Baby und dem großen Bruder auf Social Media. Auch darauf sah man Ever allerdings nur von hinten – Emelys Gesicht verdeckte sie mit einem Herz-Emoji.

Die Musical-Darstellerin und ihr Ehemann könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein. Bereits im Jahr 2019 gaben sich die beiden das Jawort – ein Jahr später erblickte dann ihr erstes Wunder das Licht der Welt. Die Geburt ihres zweiten Kindes macht das Liebesglück nun wohl nahezu perfekt – der Weg dahin war nämlich nicht leicht. Zu Gast im Podcast "BDA Baby" verriet die US-Amerikanerin, dass sie nach der Geburt von Ever gleich zwei Fehlgeburten erlitten hat. "Ich hatte vorher noch nie eine Fehlgeburt gehabt. Bei der ersten dachte ich: 'Das war seltsam.' Als es dann gleich wieder passierte, dachte ich: 'Moment mal. Irgendetwas stimmt nicht'", offenbarte die Familienmama.

Instagram / leamichele Lea Michele (r.) mit ihren beiden Kindern im August 2024

Getty Images Lea Michele und Zandy Reich bei Elton Johns Oscar-Party 2022

