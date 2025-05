Lea Michele klärt hartnäckiges Gerücht auf: Kann sie lesen?

Lea Michele (38) hat im Podcast "Therapuss" von Jake Shane am 8. Mai das wohl außergewöhnlichste Gerücht ihrer Karriere aufs Korn genommen: das hartnäckige Gerede, sie könne nicht lesen. Die Sängerin und Schauspielerin, vielen durch ihre Rolle in Glee bekannt, griff kurzerhand zu den Notizkarten des Moderators und las live daraus vor – ein Beweis mit Augenzwinkern für alle Zweifler. "Für alle, die denken, dass ich nicht lesen kann: Ich war im Debattierclub! Ich habe Reden geschrieben", erklärte Lea lachend, bevor sie auf die teils absurden Ausmaße des immer wieder aufflammenden Internet-Tratsches zu sprechen kam.

Der Ursprung des Gerüchts geht Jahre zurück. Einst wurde spekuliert, Lea sei schon als Kind auf Bühnen gestanden und habe deswegen nie richtig lesen gelernt – das Internet machte daraus über die Jahre ein immer wilderes Meme. Selbst "Glee"-Schöpfer Ryan Murphy (59) musste ihr 2015 am Telefon erklären, dass gerade "Lea Michele kann nicht lesen" mehr Trend war als politische Aufreger. Für Lea ist das Thema eine Mischung aus Witz und Frust: "Es kommt auf den Tag an", räumte sie ein. "Dass Leute so viel Zeit haben, dass sie sich so etwas ausdenken, ist irgendwo lustig. Aber es gibt Momente, da bin ich einfach nur wütend, weil ich eine der wenigen Frauen in meiner Familie bin, die überhaupt aufs College gegangen sind. Für meine Eltern und meine Großmutter bedeutet das total viel und dann wird das mit so einem Quatsch abgetan."

Auch privat wird der absurde Mythos immer wieder zum Running Gag. Besonders ihr enger Freund Jonathan Groff (40), mit dem sie gemeinsam in "Spring Awakening" auf der Bühne stand, nimmt Lea immer wieder augenzwinkernd in Schutz. Als er in einem Podcast gefragt wurde, ob Lea wirklich Analphabetin sei, reagierte er schlagfertig: "Glaubst du das im Ernst? Was sagt das über dich aus?" Auch Lea selbst spielt mittlerweile charmant mit dem Gerücht und postete 2023 zu Barbra Streisands (83) Memoiren-Release auf TikTok: "265 Tage zum Lesen lernen!!!" Trotz allem zeigt sie sich im Podcast nahbar und offen: Die Broadway-Schauspielerin ist stolz auf ihren Bildungsweg – und lässt sich auch von wildesten Gerüchten nicht aus der Ruhe bringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lea Michele bei der amfAR Gala in Los Angeles im Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Lea Michele auf der Met Gala 2023

Anzeige Anzeige