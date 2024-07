Mit diesem Gelüst hat schwangere Lea Michele nicht gerechnet

Lea Michele (37) ist aktuell schwanger mit ihrem zweiten Baby. Nachdem sie und ihr Partner Zandy Reich im August 2020 ihren Sohn Ever Leo auf der Welt begrüßen durften, freut sich das Paar nun auf ein kleines Mädchen. Im Interview mit Us Weekly verrät die "Happy New Year"-Darstellerin, was ihre zweite Schwangerschaft von der ersten unterscheidet. Besonders die Gelüste, die sie diesmal verspürt, seien sehr untypisch für Lea. "Ich habe mich noch nie für Desserts interessiert", plaudert der Glee-Star aus und ergänzt: "Jetzt ertappe ich mich während des Essens dabei, wie ich sage: 'Ich darf Desserts essen, und ich freue mich so sehr darüber.'"

Auch wenn es nicht unüblich ist, in einer Schwangerschaft spezielle Eigenheiten zu entwickeln, überrasche sie diese neue Vorliebe ganz besonders. Normalerweise habe sie eine regelrechte Abneigung gegen jeglichen Süßkram empfunden. In dem Gespräch verrät die "Scream Queens"-Bekanntheit, dass sie sogar einen Beweis dafür habe, dass ihre Leidenschaft für Nachspeisen neu ist. "Ich war schon vor vielen Jahren bei 'Top Chef' dabei, das ist der Beweis", erklärt Lea und erinnert sich an ihren Auftritt: "Man kann mich sogar sagen hören: 'Ich hasse Süßigkeiten. Ich will keine Süßigkeiten.'"

Bisher konnten sich die Broadway-Berühmtheit und Zandy jedoch noch nicht auf einen Namen für die Kleine einigen. Allzu lange dürfte ihre Tochter jedoch nicht mehr auf sich warten lassen, wie aus Leas Interview bezüglich der Namensgebung mit Access Hollywood hervorging. "Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Wir sollten uns aber beeilen!", betonte die Schauspielerin die Dringlichkeit ihrer Entscheidung. Einer Sache sei sie sich allerdings schon sicher: "Es wird nicht Barbra, Rachel oder Hester sein." Somit wird ihr Töchterchen wohl keinen Namen bekommen, der in Verbindung zu einer von Leas vergangenen Rollen steht.

Instagram / leamichele Lea Michele im Juni 2024

Getty Images Zandy Reich und Lea Michele im April 2023

