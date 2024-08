Lea Micheles Sohn möchte von ihr keine Schlaflieder hören

Schon als Rachel Berry bewies Lea Michele (37) in der Erfolgsserie Glee jahrelang ihr Gesangstalent. Auch am Broadway konnte sie dank ihrer Stimme schon große Erfolge feiern. Doch es gibt eine kleine Person, die die aktuell schwangere Schauspielerin mit ihrer Stimme nicht so richtig überzeugen kann: Leas erstgeborener Sohn Ever Leo. Wie die zweifache Mama in spe gegenüber People scherzt: "Ich meine, er würde lieber die Alexa von Amazon anmachen und den Soundtrack von 'Trolls' hören." Doch sie fügt auch hinzu, dass ihr junger Sprössling manchmal auch mit ihr singt und gerne "allerlei Arten von Musik hört".

Es sei für Lea sehr wichtig, ihren Kindern die Augen für verschiedene Arten von Musik zu öffnen. Ihr als Sängerin würde es besonders viel Spaß machen. Die Musik spielt im Leben der "Scream Queens"-Darstellerin schon seit ihrer eigenen Kindheit eine große Rolle, denn ihre Eltern hätten schon eine enorme Liebe zur Musik verspürt. Wie sie weiterhin gegenüber dem Magazin erklärt, wäre das jetzt genauso mit Ever. "Wir haben nachts kleine Tanzpartys und es spielt immer irgendwo Musik im Haus. Ich liebe es, diese Traditionen an unseren Sohn weiterzugeben", schwärmt sie.

Bald wird aus dem Trio ein Quartett, denn Lea und ihr Partner Zandy Reich erwarten ein zweites Baby. Wie sie bereits bekannt gegeben hat, wird es diesmal ein Mädchen! Nicht nur deswegen ist ihre aktuelle Schwangerschaft ganz anders als die Zeit, in der sie mit Ever schwanger war. Denn damals herrschte noch komplettes Chaos aufgrund der Covid-19-Pandemie. Zudem hatten sie noch in Los Angeles gelebt. "Jetzt sind wir in New York, in den belebten Straßen. Ich arbeite und ich bin Mutter – das ist etwas ganz anderes", erzählte sie vor wenigen Tagen gegenüber dem Blatt.

Instagram / leamichele Lea Michele und ihr Sohn Ever

Getty Images Zandy Reich und Lea Michele in New York, April 2023

