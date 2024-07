Das läuft anders in Lea Micheles zweiter Schwangerschaft!

Lea Michele (37) ist aktuell mit Baby Nummer zwei schwanger – nach ihrem Söhnchen Ever erwartet sie nun eine kleine Tochter. Im Interview mit People verrät die Schauspielerin, dass die Schwangerschaft dieses Mal eine "ganz andere Erfahrung" sei. Der Grund dafür sei aber nicht etwa das Geschlecht des Babys – lediglich die äußeren Umstände würden es zu einer ganz neuen Erfahrung machen: "Wir waren in Kalifornien und befanden uns in einer Pandemie", erklärt die Sängerin und fügt hinzu: "Wir haben also viel zu Hause herumgehangen und waren kaum aktiv."

In ihrer jetzigen Schwangerschaft sehe ihr Alltag ganz anders aus: "Jetzt sind wir in New York, in den belebten Straßen. Ich arbeite und ich bin Mutter – das ist etwas ganz anderes." Besonders freue sie sich über eine Sache, die der 37-Jährigen beim ersten Mal gefehlt habe: Dass sie die Schwangerschaft mit ihren Liebsten teilen kann! "Keiner meiner Freunde hat mich jemals schwanger gesehen. [...] Mein Vater war in New York, er war an der Ostküste [während] der Pandemie." Diese Erfahrung nun mit ihren Freunden und ihrer Familie teilen zu können, sei für den Glee-Star "wundervoll".

Da es in der Zeit ihrer ersten Schwangerschaft viele Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie gegeben hatte, war vermutlich auch ihre Babyparty eine Premiere! Diese fand Anfang dieses Monats statt – und Lea ließ es sich nicht nehmen, ihre Fans an dem Ereignis teilhaben zu lassen! Auf Instagram teilte sie einige Schnappschüsse von sich und ihren Liebsten – farblich passend zur Location trug die Familienmama ein rosafarbenes Kleid, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzte.

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Lea Michele im Mai 2024

Instagram / leamichele Lea Michele im Juni 2024

