Zum ersten Mal: Lea Michele zeigt sich mit ihrem Baby Emery

Erst vor wenigen Tagen ist Lea Michele (38) zum zweiten Mal Mutter geworden. Bisher konnten ihre Fans nur einen Blick auf die Babyfüße werfen. Das ändert die Schauspielerin jetzt. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Bild, auf dem sie zusammen mit der kleinen Emery im Arm und ihrem großen Bruder Ever Leo vor einem mit Blumen geschmückten Tisch sitzt. Das Gesicht des Mädchens verdeckt sie allerdings. Den süßen Post kommentiert der Glee-Star nur mit den Worten: "Das ist 38!" Denn ganz nebenbei feierte Lea am vergangenen Donnerstag auch ihren 38. Geburtstag.

Dass Baby Nummer zwei unterwegs ist, bestätigte Lea im März dieses Jahres. Dafür setzte sie sich besonders heiß in Szene und präsentierte ihren wachsenden Babybauch lediglich in eine weiße Decke gehüllt und mit einem Slip bekleidet. Die Geburt kann der Serienstar nur wenige Monate später bestätigen. Auch hier postete sie ein Foto: Mit den kleinen Füßchen zusammen mit den Händen ihres Sohnes, ihres Mannes Zandy Reich und ihrer eigenen hieß sie ihr zweites Kind auf der Welt willkommen. "Unsere Herzen sind so gefüllt", schrieb sie zu dem niedlichen Schnappschuss.

Die zweite Schwangerschaft barg für Lea ganz andere Herausforderungen als bei Söhnchen Ever. Denn während sie beim ersten Mal in Kalifornien inmitten der Pandemie entspannt die Füße hochlegen konnte, hieß es diesmal arbeiten und nebenbei ein Kleinkind betreuen. "Jetzt sind wir in New York, in den belebten Straßen. Ich arbeite und bin Mutter – das ist etwas ganz anderes", erklärte die US-Amerikanerin im Interview mit People. Während ihrer ersten Schwangerschaft habe sie "viel zu Hause rumgehangen". Das Schönste an der Veränderung sei aber, dass ihre Lieben es miterleben konnten: "Keiner meiner Freunde hat mich jemals schwanger gesehen. [...] Mein Vater war in New York, er war an der Ostküste [während] der Pandemie."

Instagram / leamichele Lea Michele (r.) mit ihren beiden Kindern im August 2024

Getty Images Zandy Reich und Lea Michele im April 2023

